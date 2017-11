L'exambaixador d'Espanya al Paraguai s'ocupa d'Exteriors

L'exambaixador d'Espanya al Paraguai i Haití va arribar ahir al Departament d'Exteriors de la Generalitat, que fins ara havia liderat Raül Romeva, a la presó d'Estremera des de la setmana passada. Juan Fernández Trigo va entrar ahir dimarts a les dependències del departament acompanyat per funcionaris de l'administració espanyola.

Segons va informar Nació Digital, una de les primeres conseqüències ha etsat que ha començat a imposar noves normes malgrat les reticències de molts funcionaris. Una d'elles és que peticions internes es facin en castellà, tot i que els treballadors diuen que ho ha fet de forma molt amable. D'aquesta manera, indiquen, és molt més fàcil per als funcionaris supervisar els informes i les actuacions des de Madrid.

Nascut a Terrassa, Fernández Trigo va començar la carrera diplomàtica el 1986 i ha treballat en països com Cuba, Uruguai, Marroc i Vietnam. També ha ocupat diversos càrrecs de representació de l'administració espanyola, com el de conseller en la representació permanent d'Espanya davant les Nacions Unides a Nova York. Després de l'aplicació de l'article 155 i, per tant, de la intervenció total de l'autogovern de Catalunya, membres del govern espanyol també van entrar a la seu del Departament d'Economia el passat 30 d'octubre.