Més 150.000 viatgers afectats per talls vies a Catalunya, segons Renfe i Adif

Més de 150.000 viatgers han quedat afectats a Catalunya pels talls de vies fèrries realitzats en el marc de la jornada de vaga general convocada avui, ja que a la xifra inicial facilitada per Renfe de 10.000 passatgers de l'AVE cal afegir els usuaris de Rodalies.

Segons han explicat a Efe fonts de Renfe, a més dels 150.000 passatgers que no han pogut desplaçar-se amb normalitat, la invasió de vies fèrries, especialment a Girona i Barcelona-Sants, ha suposat que des de les cinc d'aquesta tarda no ha sortit cap tren AVE des de la capital catalana.

En el cas de Girona, l'estació de Renfe té el seu servei interromput des de fa més de dotze hores, indiquen aquestes fonts.

Aquests incidents són alguns dels actes de protesta que tenen lloc avui a Catalunya, a més de nombrosos talls de carreteres, en el marc de la jornada de vaga general convocada per Intersindical-CSC, un sindicat minoritari, per reclamar la llibertat dels activistes independentistes i els exconsellers empresonats per sedició i rebel·lió, entre d'altres delictes.