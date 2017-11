Molta incidència en la mobilitat i normalitat en els sectors productius

La vaga general convocada per la Intersindical-CSC s'ha traduït de moment en afectacions a la mobilitat per talls puntuals del trànsit provocats a diverses carreteres catalanes, però no està afectant a les principals indústries, com Seat i Nissan, ni a Mercabarna.

El complex de Seat a Martorell (Baix Llobregat), que és la fàbrica més important de Catalunya, ha començat la jornada treballant amb plena normalitat, igual que la planta de Nissan, mentre que l'activitat a Mercabarna ha estat aquest matí l'habitual en un dia ordinari, segons fonts d'aquestes empreses.

La convocatòria de vaga general del sindicat minoritari sí que s'ha deixat notar aquest matí en punts de la xarxa de carreteres, amb cues quilomètriques i talls de les principals vies per l'acció de manifestants, i en els trens, mentre que la normalitat s'ha imposat gairebé completament a la resta d'àmbits productius .

La xarxa de Rodalies de Catalunya ha recuperat la normalitat després dels talls de vies registrats aquest matí, encara que els trens circulen amb importants retards en la línies 1, 3 i 4, segons Renfe.

No obstant això, la circulació de trens d'Alta Velocitat no funciona entre Figueres i Barcelona, ja que a primera hora del matí unes 500 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han envaït les vies.

Des de primera hora del matí, grups de manifestants han tallat vies com l'A-2, la C-58, l'AP-2, l'AP-7, la B-20, la C-31 o la C-32, que han afectat a uns 60 punts, cosa que ha provocat cues i congestió a Barcelona i a les rondes, mentre que s'ha interromput parcialment el servei de Ferrocarrils en la línia del Vallès per l'ocupació de les vies a Sant Cugat.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), a les 10.00 hores del matí es mantenien tallats un total de 33 trams en 15 vies de la xarxa viària, el que ha provocat retencions i algunes discussions entre conductors i els piquets.

En molts casos, els manifestants duien pancartes amb lemes com "República en Construcció" i en els que es reclama la llibertat dels activistes independentistes i els exconsellers empresonats.

A Girona, centenars de manifestants han ocupat les vies de l'estació de l'AVE, el pas de la frontera amb França a Puigcerdà ha estat bloquejat.

El servei de Metro ha funcionat amb completa normalitat, així com el d'autobusos, tot i que en algunes línies han hagut de canviar les rutes a causa de talls a la plaça Ildefons Cerdà, Francesc Macià i el carrer Marina, entre d'altres punts.

En altres àmbits, com la vida comercial i l'activitat industrial, la vaga ha tingut poca repercussió, a falta de comptar amb dades oficials sobre el seguiment de l'atur.

L'aeroport del Prat de Barcelona funciona també sense afectacions, segons les fonts consultades.

La vaga general ha estat convocada pel sindicat minoritari Intersindical CSC, al qual han donat suport altres centrals com USTEC, majoritària entre els docents, i associacions independentistes com Òmnium Cultural i ANC han cridat a portar a terme un "aturada de país".

Els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, s'han desmarcat de la convocatòria de vaga general.

El seguiment dels docents de la vaga ha fet que moltes escoles i instituts estiguin funcionant amb serveis mínims, mentre que la vaga està tenint un alt seguiment a les universitats, segons els col·lectius d'estudiants.

De la seva banda, la Taula per la Democràcia, que reuneix a les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural, a CCOO i UGT de Catalunya, així com les patronals Cecot i Pimec, entre d'altres entitats, ha organitzat mobilitzacions en tot el territori per reclamar la llibertat dels activistes independentistes i els exconsellers empresonats.