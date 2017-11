Noves cadenes hoteleres implantades a Barcelona noten una caiguda de les reserves

Responsables de les cadenes hoteleres espanyoles de nova generació One Shot, Casual, Marugal, Only You o Sleep'n han confirmat la caiguda de les reserves a Barcelona per la situació política a Catalunya durant una taula rodona celebrada ahir a Madrid sobre noves tendències en el sector. El director general d'Only You Hotels, del Grup Palladium, Juan Serra, confirma que el nombre de reserves hoteleres «ha caigut en picat». El director comercial de One Shot Hotels, Juanma García, admet «una disminució» i el director general de Marugal, Pablo Carrington, la cadena que oferta hotels singulars de 4 i 5 estrelles, apunta que la crisi política a Catalunya «danya» el client asiàtic i americà. En aquest context, les empreses que han traslladat la seu fora de Catalunya ja són 2.216, segons el Col·legi de Registradors d'Espanya.