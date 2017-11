La plaça Sant Jaume s´omple per reclamar la llibertat dels empresonats

Milers de persones han omplert la plaça Sant Jaume de Barcelona en l'acte central convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per reclamar l'alliberament dels consellers del Govern i els líders de les entitats sobiranistes. La concentració ha tingut lloc en el marc de la vaga general del 8-N, que des de primera hora del matí ha provocat nombrosos talls de carreteres i línies ferroviàries a tot Catalunya. Els assistents a la protesta han clamat en favor de la llibertat dels empresonats, en contra del paper d'Europa en el procés i de l'aplicació de l'article 155 i han advertit dels atacs de col·lectius de l'ultradreta. A la mateixa hora, també s'han convocat concentracions en ciutats d'arreu del país.

La concentració ha transcorregut amb normalitat i sense incidents. Els assistents han cridat consignes en favor de la "llibertat dels presos polítics", la independència de Catalunya, la democràcia i les protestes als carrers, així com contra el govern de l'Estat i les decisions de la justícia espanyola. Entre els cartells que més s'han vist hi havia els que exigien la llibertat dels consellers destituïts i els que reclamaven ajuda a Europa per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya. L'actriu Estel Solé ha estat l'encarregada de llegir el manifest de la Taula per la Democràcia i les entitats sobiranistes des d'un extrem de la plaça Sant Jaume. En la seva veu han posat el missatge unitari per criticar que "les mesures aprovades pel Senat espanyol, en aplicació de l'article 155, representen la destitució immediata del Govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes", i remarcar, per això, el seu "ferm compromís amb les institucions escollides democràticament". "Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament, per la via de la negociació i el diàleg.

Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia", han denunciat en aquest text llegit. El principal missatge, però, l'han reservat per al final del manifest, en demanar "el retorn a la normalitat democràtica, rebutjar la judicialització de la política" i carregar contra "les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el Govern i la mesa del Parlament" per no ser "el camí per resoldre cap problema". "Exigim la llibertat del vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del Govern Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó així com l'ex membre del Govern Santi Vila, i dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final i immediat a l'ordre de presó preventiva", han sentenciat, tot acabant amb un aplaudit i celebrat "us volem a casa!".Després de la lectura del manifest, les entitats han pres la paraula a l'escenari muntat a la plaça Sant Jaume.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha rebutjat la situació que viu el país amb la "desaparició pràctica" del seu autogovern i amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaria, convertida en presidenta de la Generalitat a la pràctica. Ha denunciat també la "humiliant i vergonyant" situació que viuen els empresonats i ha reivindicat que la situació dels empresonats "afecta" a tothom. Per això, ha demanat que sigui "tot un poble" el que respongui: "Catalunya és a la presó i nosaltres hem d'expressar aquesta enorme irritació i indignació que suposa aquesta realitat".

Alcoberro ha demanat no "banalitzar" la presó ni convertir-la en un "fet quotidià" ja que ha dit que és un "atemptat" des del punt de vista democràtic i una "humiliació" com a poble. Ha afegit que l'únic horitzó que es pot plantejar és "la llibertat dels presos , el retorn de l'autogovern i la defensa d'allò que va aprovar el Parlament". De la seva banda, Marcel Mauri ha reclamat la llibertat de tots els presos i per exigir a l'Estat que aturi la "repressió". "Les institucions del nostre país som tots nosaltres i la repressió que s'efectua contra el president, el vicepresident, els consellers i els Jordis és contra el conjunt de la població de Catalunya", ha declarat. Mauri ha lamentat que els drets més essencials "tornen a estar qüestionats" i per això ha dit que cal continuar sortint al carrer "tossudament alçats fins que s'acabi la repressió i els presos estiguin lliures".