Tensió entre manifestants i la policia espanyola a Barcelona

Les furgonetes de la policia espanyola i els manifestants que aquest dimecres tallaven la Gran Via, a l'alçada de la Plaça de les Glòries, amb motiu de la vaga general han viscut alguns moments de tensió quan els agents han trencat per la força el cordó que formaven les persones concentrades. En diversos vídeos penjats a les xarxes socials, es pot veure com almenys cinc furgonetes s'obren pas entre els manifestants que els han adreçat crits de 'Fora fora'. Alguns dels agents que anaven dins de les furgonetes han baixat per acabar de retirar les tanques que impedien el pas del trànsit rodat.