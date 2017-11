El 23% de consumidors espanyols fa boicot a productes catalans

El 23% dels consumidors espanyols, sense incloure Catalunya, ha deixat de comprar productes catalans i un altre 21% es planteja fer-ho en el futur, segons l'informe L'impacte del desafiament independentista en la reputació de les empreses catalanes, elaborat per Reputation Institute. En el cas que Catalunya accedís a la independència, el 49,1% dels consumidors espanyols deixaria de comprar productes catalans, fet que es traduiria en una pèrdua de 20.000 milions d'euros per a les empreses catalanes, segons va explicar el director general de Reputation Institute per a Espanya i Llatinoamèrica, Enrique Johnson. Del 50,9 % restant, el 15,4 % no té clar quina decisió prendria i el 35,5 % es mostra reticent a deixar de comprar productes catalans fins i tot en cas d'independència.

En qualsevol cas, només el 24% dels espanyols és capaç d'identificar correctament les companyies vinculades amb Catalunya. En canvi, el 41,5 % té una capacitat baixa per associar les empreses amb el seu origen i el 34,1% té una capacitat mitjana. Aquest factor és positiu per a les companyies catalanes, segons Johnson, encara que el risc reputacional és alt.



Trasllat de seus d'empreses

Respecte al trasllat de les seus socials de les companyies catalanes a la resta d'Espanya, que s'està produint des del referèndum de l'1 d'octubre, el 77,5 % dels espanyols (sense incloure Catalunya) està totalment d'acord amb aquesta mesura, davant del 10,9 per cent que en discrepa i de l'11,6 per cent que es manté neutral en aquesta qüestió.