Aznar: «Si el 22 de desembre estem com abans de l'article 155, estarem tots pitjor»

L'expresident espanyol, José María Aznar, va assegurar ahir que si els independentistes guanyen les eleccions del pròxim 21 de desembre, Catalunya quedarà sumida «en la il·legalitat, en la secessió, en la rebel·lió i en l'imperi de l'anarquia».

«Si el 22 de desembre estem com abans de la intervenció de l'article 155, estarem tots pitjor i, sobretot, els catalans», va augurar Aznar.

En una entrevista a la Cadena Ser, l'expresident va afegir que «els últims anys» hi ha hagut «un dèficit de política molt gran» a Catalunya, fet que ha deixat un marge «enorme» per a la «política negativa, secessionista». «Efectivament ha faltat política. Els partits constitucionals han deixat un marge per a la política negativa, secessionista, enorme i quan els buits existeixen en política, els cobreixen altres».

Així, l'expresident va apuntar que el sentiment independentista a Catalunya «ha crescut molt des de l'any 2006-2007» mentre que el 2004 l'independentisme «no arribava al 10 per cent» de manera que «alguna cosa deu haver passat» per arribar a la situació actual.

Per a Aznar, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha estat «un encert» i el futur de Catalunya «depèn del resultat de les eleccions» la convocatòria de les quals ha estat «una aposta política molt gran» davant la qual va confiar que «els ciutadans catalans sàpiguen apreciar» si volen viure en «un estat de dret, de tranquil·litat i prosperitat».

L'aplicació de l'article 155 suposa -segons l'expresident- l'aplicació de la llei i de l'Estat de dret i evita que «els ciutadans tinguin la sensació que no hi ha una llei i que no s'aplica la llei». Segons Aznar «hem patit un cop d'Estat i això produeix unes conseqüències polítiques, econòmiques, institucionals i legals devastadores». Per això a les eleccions «cal donar suport a les forces constitucionalistes, perquè Catalunya només viurà en un Estat de dret si les forces constitucionalistes el garanteixen i si Catalunya viu a l'empara de la Constitució. I la resta és la il·legalitat».

També va veure «injust» que es responsabilitzi el PP de l'inici de la crisi a Catalunya per la recollida de signatures contra l'Estatut.

En l'apartat de reaccions, el líder del PPC, Xavier García Albiol, va recordar a Aznar que el Govern de Mariano Rajoy «és l'únic que no ha cedit davant de l'independentisme» i que fruit d'aquesta actitud és la «ràbia» que els independentistes catalans mostren cap a l'Executiu.

Encara que va expressar el seu respecte per les reflexions d'Aznar, també va manifestar que «determinades afirmacions, a banda de ser poc oportunes, no obeeixen a la realitat social del que estem patint els catalans en aquests moments».

Per la seva part, el vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, va defensar també ahir que el Govern espanyol ha fet «política amb majúscules» a Catalunya i va assenyalar que el «principal èxit» d'aquesta gestió és «la unitat» dels partits constitucionalistes.