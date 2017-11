Desplegament de la Policia Nacional i els Mossos a l'AP-7 a Borrassà

Un dels punts calents des de primera hora del matí va ser precisament el tall de carretera que es va fer a l'AP-7 a l'alçada de Borrassà. Aquesta aturada va originar un important col·lapse i un gran nombre de vehicles van quedar paralitzats a diferents alçades de l'autopista. Segons fonts de trànsit la cua de Figueres cap a França va arribar a registrar retencions de fins a 36 quilòmetres. Durant tot el dia el tram es va mantenir tancat en motiu d'aquesta vaga general, però va ser al voltant de les set del vespre quan més d'una vintena de furgons de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra es van personificar al lloc dels fets per mirar de restablir la circulació. Diversos testimonis asseguren que també hi havia un helicòpter de la Guàrdia Civil. Tot i que la manifestació es va donar per desconvocada quan va començar a circular per la xarxa que anaven fins al lloc uns 130 agents de diferents cossos de seguretat, un grup de persones es van asseure a l'asfalt i van mostrar resistència pacífica. La carretera es va obrir a quarts de nou del vespre i els agents van anar desallotjant d'un en un els que no van voler abandonar el piquet.