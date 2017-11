Espadaler defensa la llista amb el PSC per "eixamplar l'espai de centre" i abandona el referèndum pactat

L'exconseller i exlíder d'UDC Ramon Espadaler ha defensat l'acord amb el PSC per presentar-se en una mateixa llista el 21-D per "eixamplar l'espai de centre". "No som frontistes, no som independentistes. Som l'opció de reformar el marc legal de relacions amb Espanya i no som immobilistes", ha argumentat el número tres de la llista del PSC en diverses entrevistes a mitjans de comunicació.

Espadaler ha afegit que l'acord no significa que el PSC hagi anat al centre ni Units per Avançar a l'esquerra, sinó que es comparteix la necessitat de "fer pinya per eixamplar l'espai de centre que pretén canviar el marc de relacions amb Espanya". A diferència d'Unió, Units per Avançar no defensa un referèndum pactat, sinó que aposta per sotmetre a referèndum l'acord que s'arribi amb l'Estat.

Espadaler ha volgut deixar clar que l'aliança electoral amb el PSC és una qüestió per a aquesta legislatura i per aquest moment i que "no hi ha voluntat de perpetuar-ho en el temps ni extrapolar-ho en altres àmbits electorals".

Tot i les diferències entre Units per Avançar i el PSC, Espadaler ha subratllat que els uneixen més aspectes que les preocupen com la fractura social i la situació de l'economia. "Ens preocupa que les institucions d'autogovern hagin acanat amb la pell i els ossos", ha afegit.

Preguntat per si l'incomoda com a exconseller del Govern que el PSC hagi donat suport a l'aplicació del 155, Espadaler ha recordat que l'únic senador socialista català, José Montilla, no va votar i que els socialistes han pressionat perquè els mitjans de comunicació públics quedin al marge de la intervenció de l'Estat. En aquest context, s'ha mostrat contrari al 155 i l'ha qualificat de "mesura molt extrema".