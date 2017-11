Forcadell i els diputats es desmarquen de via unilateral en la seva última paraula

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els diputats per als quals la Fiscalia ha demanat presó incondicional han utilitzat el seu torn d'última paraula per desvincular-se de la via unilateral cap a la independència, han informat a Efe fonts jurídiques.

Les fonts han indicat que en finalitzar la visteta en què s'han plantejat les mesures cautelars després de les declaració dels sis investigats, Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Anna Simó han utilitzat el torn d'última paraula que els ha concedit el jutge Pablo Llarena.

Poc abans, la fiscalia havia sol·licitat per als quatre presó incondicional, entre altres motius pel risc de reiteració delictiva.

Mentre que per la diputada del PDeCAT Ramona Barrufet -que ha declarat que el referèndum de l'1-O no va tenir validesa i ha rebutjat la via unilateralment ha sol·licitat una fiança de 50.000 euros per eludir la presó.

Durant les seves declaracions prèvies, Forcadell, Corominas, Guinó i Simó havien acatat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i havien dit que la declaració d'independència només tenia valor simbòlic.

En la seva última paraula i una vegada coneguda la petició del fiscal, han afegit el seu rebuig a la via unilateral, han dit les fonts.