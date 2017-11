Girona torna a sortir al carrer massivament

Girona va tornar a sortir ahir massivament per rebutjar l'aplicació de l'article 155 i, sobretot, demanar l'alliberament dels polítics empresonats i dels líders d'ANC i Òmnium Cultural. Segons dades municipals, unes 12.000 persones van concentrar-se a les dotze del migdia davant la seu de la Generalitat a Girona i més de 15.000 van anar a la tarda a la plaça del Vi, molts d'ells exhibint cartells on es podia llegir «Llibertat presos polítics». Tant al matí com a la tarda, els manifestants van acabar anant a donar suport al tall a les vies del TAV.

Des de molt abans de les dotze del migdia, la gent ja es va començar a concentrar als voltants de la seu de la Generalitat a Girona per tal de participar en la primera de les dues concentracions oficials convocades ahir per les entitats sobiranistes. Una gran part dels assistents van exhibir pancartes i cartells per demanar la llibertat dels membres del govern cessat i de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La plaça Pompeu Fabra va quedar plena de gom a gom, però la gentada va arribar fins a Joan Margall, plaça Catalunya i Jaume I. Durant la concentració es va llegir un manifest de suport als empresonats, on les entitats van subratllar que, encara que hi havia sindicats i entitats que no s'havien adherit a la vaga, sí els havien donat suport.

A la tarda, la mobilització encara va ser més massiva, i entre 15.000 i 18.000 persones, segons l'Ajuntament de Girona, van omplir la plaça del Vi amb crits com «presos polítics, no esteu sols», «llibertat» i «els carrers seran sempre nostres». A més, va haver-hi nombrosos parlaments polítics. La portaveu de Demòcrates a Girona, Mercè Garcia, va considerar que Catalunya ha demostrat «un cop més que el poble unit té tota la força», i va advertir que «la revolució dels somriures va acabar fa molts dies». «El procés es va plantejar en un estat democràtic, però l'Estat espanyol ha demostrat que no ho és, per això hem de reformular el nostre full de ruta», va assenyalar, tot recordant que el 21-D és «un plebiscit» en què l'independentistme «ha de tornar anar a votar i ha de tornar a guanyar» per «construir un estat nou» i escapar d'un «estat antidemocràtic».

Tot seguit va agafar el micròfon el regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas, que va voler mostrar el seu suport als polítics que són a la presó o a Bèlgica i va enviar una abraçada especialment gran a Carles Puigdemont, de qui va recordar que a l'Ajuntament van ser adversaris polítics però que és «el president de la Generalitat». Salellas va donar les gràcies a totes les persones que havien participat en les mobilitzacions i protestes al llarg de tot el dia i va tenir un record especial «per a una persona poc noble a qui no desitgem res de bo: Mariano Rajoy», va dir, tot generant de forma automàtica crits i xiulets en contra del president del Govern estatal.

També va pujar a l'escenari el senador d'ERC Quim Ayats, que va defensar tot tipus de llibertats: «llibertat individual, col·lectiva, de premsa, d'opinió... i sobretot, llibertat per als presos polítics», va reclamar. Taambé va animar la multitud a demostrar que els catalans segueixen «tossudament alçats», de la forma «més honesta possible», per denunciar que els polítics presos «no ho estan per corrupció, com haurien d'estar els de la Gürtel, sinó per defensar les seves idees polítiques».

La regidora del PDeCAT a Girona Maria Àngels Planas, per la seva banda, va denunciar «els mètodes d'un estat antidemocàtic que ens roba les nostres institucions, empresona els nostres consellers i exilia el nostre govern». A més, va recordar que les forces estatals es van passar tot el mes de setembre «buscant les urnes i les paperetes perquè no poguéssim votar, però no ho van aconseguir». Després que l'Estat espanyol hagi «robat» el govern legítim de Catalunya, va recordar que també ha advertit que, si el 21-D guanya l'independentisme, «mantindrà l'aplicació del 155». «Això és un estat democràtic?», es va preguntar. De tota manera, es va mostrar esperançada amb Europa: «Cada vegada hi ha menys gent a Europa que se'ls creu. Tenen la força dels estats, però no la força de la gent, perquè hi ha molta gent que no entén per s'empresoni part d'un govern i l'altra part hagi d'anar a refugiar-se a un país on sí que hi ha Estat de dret», va indicar.

Finalment, els darrers en pronunciar-se van ser dos dels responsables d'Òmnium Cultural i ANC a Girona, Blanca de Llobet i Adam Bertran, que van tenir un record especial per als «Jordis» i van denunciar les «amenaces indignes de l'Estat espanyol, que tanca a presó qui no pensa com ells». Per això, van anunciar que faran «tantes aturades com calgui» perquè «no podem normalitzar una situació com aquesta». De Llobet va recordar que dissabte hi ha la propera trobada per als independentistes «democràtes i pacífics», amb la gran manifestació que es farà a Barcelona.

Altres mobilitzacions

Més enllà de Girona, també es van organitzar concentracions a nombroses localitats gironines, com ara Figueres, Blanes, Banyoles, Santa Coloma de Farners, Begur o Palafrugell, entre moltes altres. Al voltant d'unes 1.500 persones es van tornar a concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà per reclamar la llibertat dels «presos polítics» i el talls a les carreteres van derivar en una plaça menys plena. Durant la manifestació, es van llegir textos i poemes en suport als consellers cessats i als dos representants d'Òmnium i ANC, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i van ratificar la voluntat de fer «tantes aturades de país com faci falta fins que siguin al carrer».

La concentració figuerenca tenia les eleccions del 21-D com a teló de fons, «malgrat no reconèixer el govern espanyol que les ha imposat». El cant d' Els Segadors entonat pels assistents sota la pancarta de la balconada de l'Ajuntament on es podia llegir «llibertat presos polítics» va tancar la concentració amb la vista posada a la mobilització del dissabte.