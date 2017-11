Lamela rebutja posar en llibertat Junqueras i els exconsellers

El jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha rebutjat posar en llibertat l'exvicepresident del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras i els set exconsellers que segueixen a la presó des de fa set dies acusats de rebel·lió, sedició i malversació.

D'aquesta forma, Lamela rebutja els recursos de reforma presentats pels vuit exdirigents del Govern, a qui va enviar a la presó en apreciar que existeix risc de fuga, de reiteració delictiva i d'ocultació de proves, segons han informat fonts jurídiques.

Després d'aquesta decisió, les defenses dels exconsellers podran recórrer ara en apel·lació a la sala penal de l'Audiència Nacional, que acaba de rebutjar les peticions d'excarceració de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, líders de l'ANC i Òmnium Cultural, les associacions independentistes catalanes.

Els recursos de reforma davant la jutgessa de Junqueras i els set exconsellers van ser presentats després del seu ingrés a la presó el passat 2 de novembre.

En concret, l'exvicepresident català va al·legar que la presó lesionava el seu dret i el dels ciutadans "a la participació política" a les eleccions autonòmiques del pròxim 21 de desembre i va recordar que el Govern no havia emprès "cap acte executiu" des del seu cessament.

L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde -que també defensa Carme Forcadell en la causa que instrueix el Tribunal Suprem-, va recórrer la presó dels exconsellers d'ERC Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa en un escrit en el qual va rebatre els arguments que va esgrimir Lamela per empresonar-los.

Van den Eynde va aprofitar per recórrer la decisió de la magistrada d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia, així com de reclamar una fiança solidària de 6,2 milions d'euros als membres del Govern cessats, per considerar-la "prematura" i infundada en no haver-hi proves que es gastessin aquests diners en la celebració de l '1-O.

Els exconsellers del PDeCAT Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Joaquin Forn també van recórrer el seu ingrés a la presó com va anunciar en el seu moment el seu advocat, que va qualificar d'"insòlita i desproporcionada" la mesura de presó incondicional.

De la seva banda, Santi Vila, l'únic dels exconsellers que no és a la presó perquè va pagar els 50.000 euros de fiança que li va imposar Lamela, també va presentar dos recursos d'apel·lació per revocar aquesta decisió de la jutge i per sol·licitar l'arxiu de la causa en relació amb ell.

Vila, que va dimitir un dia abans de la proclamació d'independència de Catalunya, retreu a la magistrada que l'obligués a passar una nit a la presó en no concedir-li un termini "raonable" per fer efectiva la fiança.

Aquest dissabte hi ha convocada una manifestació per demanar la llibertat dels presos a Barcelona.