Montse Surroca, exdirigent d´Unió, número 2 de la llista del PSC a Girona

El PSC i Units per Avançar -partit hereu de l'extingida Unió Democràtica- van segellar ahir una aliança electoral per atreure el «catalanisme moderat» no independentista, segons la qual dirigents de la desapareguda Unió s'integren a la llista socialista: Ramon Espadaler (exsecretari general d'Unió) i Montserrat Surroca (exportaveu d'Unió i exdiputada gironina per CiU al Congrés).

El PSC cedirà dos llocs de sortida a Units per Avançar a les llistes del 21-D: a la de Barcelona encapçalada pel líder del PSC, Miquel Iceta, el número 3 serà per a Espadaler. A la de Girona cediran el número 2 per a Surroca, segons fonts coneixedores de l'acord.

Alhora, el número tres tant per Lleida com Tarragona seran també d'Units per Avançar, i s'incorporaran altres noms, ja per sota, en la candidatura per Barcelona.

Amb el títol «Aliança pel seny i el catalanisme», la «col·laboració electoral i de legislatura» preveu que faran campanya conjuntament. A més el grup parlamentari que sorgeixi es dirà «Socialistes-Units per Avançar», i aquesta última formació tindrà un representant a la direcció del grup.

El pacte de legislatura explicita que defensen la «renovació del pacte constitucional» com a «garantia d'una bona convivència entre catalans i entre Catalunya i Espanya», i es comprometen a impulsar les mesures necessàries per «recuperar l'autogovern, deixant sense efecte l'aplicació del 155» però nou inclou demanar un referèndum pactat amb l'Estat.

Respecte a les diferències ideològiques, es concreta que cada formació podrà votar de manera «diferenciada» en les «votacions i decisions parlamentàries relatives a la consciència personal i certs àmbits programàtics», i es comprometen a mantenir el «consens» sobre la Llei d'Educació de Catalunya i a «garantir el manteniment i desenvolupament» del sistema sanitari català.

Amb Espadaler assegut a primera fila, el president d'Units per Avançar, Oriol Molins, va dir que el 90% dels seus afiliats ha donat suport al pacte. «Hem fet un acord que permet a molts catalanistes orfes de representació política moderada tenir una opció en les pròximes eleccions», va ressaltar.

Per la seva part, Iceta va dir que l'acord serveix per «proporcionar una esperança» als votants catalanistes no independentistes. A banda, Iceta va aprofitar per criticar que la vaga general d'ahir no era «el camí més ràpid a la prosperitat, sinó a la decadència», més quan més de 2.000 empreses han traslladat la seu fora de Catalunya «espantades per la inestabilitat».