Obren els passos fronterers de Puigcerdà i la Seu després de més de 24 hores de bloqueig

Els vehicles particulars i els camions ja poden circular entre la Guingueta d'Ix, Puigcerdà i Llívia. El pas fronterer de la duana ha quedat reobert quan faltaven cinc minuts per les nou del matí. A primera hora de la matinada ja s'havia permès la circulació interna dels cerdans per la carretera de la Guingueta, que diàriament utilitzen els cerdans per passar a un i altre costat de la línia estatal per anar a fer encàrrecs o treballar.

Posteriorment, el centenar de manifestants que continuaven concentrats al ramal de la mateixa rotonda que dóna accés a la carretera de Llívia, que és la única en què poden circular camions provinents de l'eix europeu E-9 i en el que ahir ja hi van quedar atrapats una desena de camions, també han optat per obrir-la. A quarts de nou una assemblea dels representants dels diversos Comitès de Defensa de la República presents en l'acció, la major part de fora de la Cerdanya, ha decidit abandonar la protesta.

A la frontera de Puigcerdà hi cauen volves de neu provinents del temporal de nord que afecta la vall del Querol i que habitualment porta a la capital cerdana un vent gèlid.