El Senat demana al Govern que equipari els sous de les diferents policies

El ple del Senat va aprovar una moció del PP esmenada pel PSOE en què insta el Govern a incorporar en els pressupostos les partides necessàries per resoldre les diferències salarials entre les diferents forces de seguretat de l'Estat i «acostar-los als d'altres cossos» abans de cinc anys. La moció, que va comptar amb 207 vots a favor, 28 en contra i tres abstencions, va ser presentada pel PP per expressar el suport a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la protecció dels drets i llibertats dels ciutadans i el rebuig a les conductes d'assetjament contra ells, així com convidar a les institucions a utilitzar amb determinació les facultats que els atribueix la Constitució en defensa de l'Estat de Dret. També insta el Govern a incorporar en els Pressupostos de l'Estat les partides necessàries per a «resoldre progressivament els desequilibris retributius» entre els diferents cossos.