Forcadell i els membres sobiranistes de la Mesa arriben al Suprem per declarar per rebel·lió, sedició i malversació

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Guinó, els secretaris Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, i l'exvicepresident de l'òrgan i posteriorment president de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, ja han arribat al Tribunal Suprem per declarar pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. És el segon cop que van al Suprem, després que dijous passat el jutge Pablo Llarena suspengués la declaració prevista per donar més temps als seus advocats per preparar la defensa. Tots sis han arribat cap a les 9 del matí en dues furgonetes i un cotxe i els advocats dels investigats els estaven esperant a la porta del Suprem. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena els interrogarà una setmana després de la decisió de l'Audiència Nacional d'enviar a la presó nou exconsellers acusats de rebel·lió.

Dins del Ministeri Públic de l'alt tribunal hi ha criteris diferents, si bé el fet més probable és que la petició de mesures cautelars no s'allunyi massa de la presó preventiva que la Fiscalia va sol·licitar a l'Audiència Nacional per als exmembres del Govern.

El secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet (CSQP), va demanar ahir al Suprem l'arxiu de la causa per rebel·lió contra ell, al·legant la seva "pertinaç oposició al projecte independentista" i la seva aposta per l'"acostament de posicions entre Generalitat i Govern".

Nuet adverteix que la querella de la Fiscalia conté "errors greus", atès que l'imputa haver votat a favor de la tramitació de la llei de transitorietat i de la resolució d'independència, quan es va abstenir en el primer dels casos i va votar en contra en el segon.

La defensa del diputat d'EUiA, que va concórrer a les eleccions en la coalició Catalunya Sí que es pot, ha aportat les actes de la Mesa corresponents a aquestes dues resolucions, així com 18 votacions en què Nuet es va oposar al "projecte independentista".

Una vegada que s'hagi aclarit si la decisió de Llarena coincideix o no amb la de Lamela quant a les mesures cautelars, es podrà valorar la importància de la segona qüestió que ha de dilucidar-se en aquest procés, una qüestió que no té per què resoldre's de manera immediata.

El Tribunal Suprem suggeria la possibilitat de reclamar per a si mateix part o tot aquest cas en l'auto en el qual assumia la competència per investigar i, en el seu cas, enjudiciar, als sis membres de la Mesa del Parlament per rebel·lió, sedició i malversació.

Així, la Sala d'Admissió assenyalava en aquell acte que feia extensiva la seva competència, per al cas que el magistrat instructor ho consideri oportú, respecte d'aquelles altres causes penals actualment en tramitació i que puguin referir-se a fets inescindibles respecte dels quals han estat inicialment atribuïts als querellats.

D'aquesta manera, l'instructor podria considerar que són de competència del Suprem, per exemple, les acusacions per desobediència al Constitucional i delictes connexos presentades contra Forcadell i altres membres de la Mesa davant el TSJC.

O també la causa oberta a l'Audiència Nacional que ha portat a la presó a polítics catalans en vigílies de la campanya electoral per al 21D a Catalunya.

Si el criteri de Llarena respecte a les mesures cautelars fora diferent de l'exercit per Lamela, el fet que el Suprem assumís la causa en el seu conjunt acostaria, aparentment, la llibertat provisional dels membres del Govern a la presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional.