El Suprem reclama al TSJC que li remeti la causa dels membres de la Mesa

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li remeti la causa en la què investiga als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament. L'alt tribunal català els investiga per desobediència i prevaricació per permetre diverses votacions de resolucions i lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), però després d'aquesta petició la causa s'acumularà a l'alt tribunal espanyol.

De moment, la petició del Suprem només es dirigeix al TSJC i no a l'Audiència Nacional, on la magistrada Carmen Lamela té oberta una investigació contra els membres del Govern destituït per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

D'aquesta manera, el jutge que instrueix la causa contra Forcadell i els membres sobiranistes de la Mesa accedeix a la petició de la Fiscalia, recollida en la seva querella presentada el 30 d'octubre. El ministeri públic sol·licitava l'acumulació a la causa del Suprem d'aquestes diligències que s'instrueixen a la Sala Civil i Penal de l'alt tribunal català.

En una providència, Llarena explica que ho fa de conformitat a l'article 21 de la Llei d'enjudiciament criminal, que estableix que quan un jutge o tribunal estigui atenent un assumpte que estigui reservat al Suprem, aquest ordenarà la remissió de la causa d'ofici o a instàncies de la fiscalia o d'una part.

A més, recorda que aquest mateix article assenyala que cap tribunal pot promoure causes contra la competència del Suprem, de manera que no hi ha opció de recurs.

Aquest dijous, Llarena està prenent declaració als membres sobiranistes de la Mesa pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Abans del recés per dinar ja havien declarat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Guinó, i l'exvicepresident de la Mesa i posteriorment president de JxSí, Lluís Corominas, i la secretària Anna Simó.

Poc després de dos quarts de cinc de la tarda ha començat la declaració de Ramona Barrufet, mentre que Joan Josep Nuet tancarà el torn de declaracions. Posteriorment, està previst que se celebri una vista.