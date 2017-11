El TC anul·la la DUI i denuncia Forcadell per desobediència

El ple del Tribunal Constitucional va decidir, per unanimitat, anul·lar i considerar institucional la declaració d'independència -aprovada al Parlament el 27 d'octubre- i la Llei de Transitorietat, que es va aprovar el 7 de setembre.

En el cas de la declaració d'independència, la resolució de l'alt tribunal afirma que és un «greu atemptat contra l'estat de dret». A més, va acordar portar a la Fiscalia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa que van permetre la seva votació a la cambra catalana.

Independentment de la decisió del TC, tot ells declaren avui al Tribunal Suprem acusats de rebel·lió, sedició i malversació després d'una querella presentada per la Fiscalia General.

D'altra banda, en la resolució que tomba la Llei de Transitorietat, el ple posa en relleu que «el dret a l'autonomia no és ni es pot confondre amb la sobirania». Així mateix, el TC també va decidir aixecar les multes de 12.000 euros diaris al número 2 d'Economia, Josep Maria Jové, i de 6.000 euros diaris a la cap de l'àrea de Processos Electorals, Montserrat Vidal. (La noticia unifica i amplia les informacions fetes per separat sobre la Llei de transitorietat i la declaració d'independència)

El TC es va tornar a reunir per prendre decisions que afecten Catalunya. Per una banda, va suspendre la declaració d'independència aprovada al Parlament de Catalunya el passat 27 d'octubre. La declaració va sortir endavant amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions. Van marxar de l'hemicicle per no votar els diputats del PPC, PSC i Cs. El passat 31 d'octubre, l'alt tribunal va iniciar la tramitació de l'incident d'execució de sentència presentat pel govern espanyol i va suspendre cautelarment la declaració. Ara, en la resolució que l'anul·la i la declara inconstitucional, els magistrats afirmen que la declaració suposa «un greu atemptat contra l'estat de dret». Amb la votació de la declaració, el TC entén que el Parlament «es permet atribucions inherents a la sobirania, superiors a les que es deriven de l'autonomia reconeguda per la Constitució».



Risc de fuga per als «Jordis»

L'Audiència Nacional creu que la fugida a Bèlgica de l'expresident català Carles Puigdemont i de quatre dels seus exconsellers potència el risc de fuga dels líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó des del 16 d'octubre, al poder-los donar «refugi». «Part dels qui tenen una presumible i molt rellevant participació en el procés sediciós que ens ocupa, amb qui són innegables les afinitats del sr. Cuixart, es troben fugits a l'estranger» i això potència el risc de fuga perquè «sempre li resultarà més fàcil trobar refugi entre ells si decideix abandonar Espanya».