Trias admet ara l'existència d'un fideïcomís familiar a Suïssa

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias va admetre a través del seu advocat l'existència d'un trust familiar administrat per l'entitat de banca privada RBS Coutts de Suïssa. Una filtració massiva de documents sobre paradisos fiscals va revelar diumenge passat que l'ara portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona tenia fons suposadament ocults al país helvètic, com va destapar el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) a partir de documents obtinguts pel diari alemany Süddeutsche Zeitung i que a Espanya divulguen El Confidencial i la Sexta. L'advocat de Trias va manifestar a la Sexta que «això ho va muntar el seu pare i ho va heretar la seva mare, i la veritat és que a ells no els va arribar res. Però el que passa és que no tinc proves per demostrar-ho».

Segons el lletrat, «Xavier Trias no sabia res i no ha participat en res» perquè «ho va heretar el seu germà» i «el pare i la mare el van voler protegir», de manera que no l'hi van explicar. L'advocat de Trias va assenyalar que la família encara està buscant les proves per poder avalar aquestes explicacions.

La investigació ha permès saber que el nom de Xavier Trias al costat del dels seus pares i germans apareix en un fideïcomís anomeinat The JTB Family Settlement, que podria traduir-se com l'acord de la família JBT. Aquestes inicials correspondrien a les del pare del polític nacionalista, Joan Trias Bertran, mort el 1994.



Instrument per ocultar

Un fideïcomís o trust és un instrument emprat a paradisos fiscals per ocultar el rastre de qualsevol tipus d'actius. En aquest cas, a través de The JTB Family Settlement es controlaven fons dipositats a l'oficina de Ginebra de l'RBS Coutts Trustees Ltd, filial de banca privada del Royal Bank of Scotland. El control s'efectuava per mitjà d'una societat instrumental domiciliada al paradís fiscal de les Illes Verges. La documentació indica que l'estructura opaca va estar activa, almenys, entre 1994 i 2008, un període en què Trias va exercir diferents càrrecs públics, des de regidor de Barcelona fins a conseller de la Generalitat i diputat estatal.