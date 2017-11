La vaga provoca talls de circulació de més de 14 hores a la demarcació

Milers de persones mobilitzades de primera hora del matí. Aquesta és la situació que es va viure durant tota la jornada a les comarques gironines on un gran nombre de manifestants van ocupar els carrers, les places i les carreteres. Les afectacions van ser notables arreu de la província i alguns trams van arribar a estar tallats durant més de catorze hores.

Un dels punts neuràlgics va ser l'estació del Tren d'Alta Velocitat (TAV) de Girona, on des de les vuit del matí un grup de piquets va saltar-se un cordó policial que no va poder impedir-los el pas. A partir d'aquell moment, de forma pacífica, centenars de persones van anar omplint progressivament la zona de les vies i les andanes. Totes les manifestacions convocades durant el matí a Girona, que congregaven gairebé 5.000 persones, van anar confluint en aquest punt, que va estar ple de gom a gom fins al vespre.

Molts dels manifestants es van quedar a dinar allà i van mantenir activa la reivindicació fins ben bé a les nou de la nit, hora en què havien de passar els darrers trens. Alguns manifestants van explicar que estaven allà «per dignitat» i perquè «veien desproporcionada l'acció del govern central» pel que fa a l'empresonament del govern català. Molts d'ells també avalaven la possibilitat d'una vaga general indefinida, la qual veien com una «bona opció» per fer més visible la protesta.

Segons fonts d'Adif i Renfe, més de 10.000 viatgers s'han vist avui afectats pels talls de trànsit ferroviari, tant a les vies de l'AVE a Barcelona i Girona, com en diverses línies de Rodalies. Renfe va informar que havia activat els serveis postvenda per als clients afectats pels talls de via, per permetre el reemborsament de l'import del bitllet o el canvi per a un altre tren o dia sense costos addicionals.

Carreteres tallades

Dos dels principals talls de carreteres de Catalunya es van situar a l'Alt Empordà, comarca on circula el trànsit transfronterer. Es va tallar l'autopista i N-II a l'altura de Borrassà a partir de les set del matí. Les restriccions van causar un col·lapse a l'entrada de Figueres per l'antiga N-II i els vehicles que van poder accedir a la ciutat ho van fer per altres carreteres de les poblacions properes. El bloqueig va impactar fins i tot a França on no van poder arribar els subministres per a mercats com a Perpinyà perquè els transportistes estaven atrapats.

A les deu del matí els vehicles portaven tres hores aturats a l'autopista i ho estarien moltes hores més. Entre els afectats hi havia un nombre important de camions en una carretera per on circulen diàriament més d'onze mil vehicles pesats. Les cues quilomètriques eren visibles des dels diferents ponts que travessen l'autopista a punts com Figueres o Llers on es podien veure ciutadans observant la situació.

La tensió per l'impacte del tall va anar-se incrementant. El CDR va decidir fer una crida d'urgència per reforçar la protesta amb més assistents davant el temor que s'enviés policia a dissoldre'ls. Quan faltaven vint minuts per la una del migdia, els Mossos aconseguien que s'obrís un carril humanitari. Des del CDR van informar que hi havia un autocar de gent gran. A més, l'organització va repartir queviures i aigua entre les persones atrapades, moltes d'elles des de poc després de les set.

A la crida de més gent a les protestes, des del CDR de Catalunya es va fer una crida a participar al tall de trànsit a partir de les dotze a les fronteres. En tot moment es van mantenir els dos punts entre Vilafant i Borrassà, i el de Riudellots. A l'N-II el tall també es va mantenir amb la presència major cap al migdia de tractors que tallaven la carretera i que tenien previst cap a mitja tarda assistir a la protesta convocada per ANC a Figueres.

Cap a les dues del migdia els assistents de les dues zones van mantenir noves reunions per si continuaven la protesta. A aquella hora, segons van explicar membres del Comitè i d'Unió de Pagesos, continuaven rebent moltes pressions per part dels Mossos d'Esquadra perquè reobrissin la carretera. Els Mossos amenaçaven de sancions o càrregues.

El pas fronterer del Coll d'Ares a la C-38 també va quedar tallat per un centenar de persones, amb suport de cotxes i de tractors. Un altre dels punts on es van agrupar piquets va ser al pas fronterer de Puigcerdà, on prop d'unes 400 persones van tallar la via. A la Garrotxa no van transcendir incidències, com tampoc a Riudellots de la Selva, on malgrat les cues quilomètriques de cotxes i camions que es van formar, la protesta es va fer amb tranquil·litat.

Queixes dels mercats

L'objectiu de restringir les vies d'accés a les fronteres es donava per aconseguit. No només es van veure afectats llocs com Mercabarna, sinó que les conseqüències afectaven també a França on, per exemple, a Perpinyà, estava paralitzat el mercat de Saint-Charles. Segons informava L'Independant, centenars de camions que havien d'abastir el mercat estaven atrapats pels talls de trànsit. «El dia és catastròfic», deien des del mercat.

Precisament, arran d'aquestes aturades, l'Associació de Transports de Girona va emetre un comunicat on lamentaven els talls i explicaven que no havien pogut complir amb els serveis que se'ls havia exigit. «Defensem tota reivindicació pacífica justificada, però creiem que avui hem estat un sector que no ha escollit el seu trajecte» van lamentar.