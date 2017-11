Barcelona perd punts per ser la seu de l´Agència Europea del Medicament

El diari econòmic Financial Times va informar que Milà i Bratislava lideren la cursa per obtenir la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), que abandona Londres pel Brexit. Barcelona, que competia per acollir aquest macrocomplex i que va iniciar la contesa com una de les grans favorites, ha estat descartada segons el diari, que cita fonts diplomàtiques, per la tensió que es viu per la qüestió tema independentista. La votació final per triar candidatura no es produirà fins al proper 20 de novembre, però la candidatura de Milà, segons defensen els diplomàtics citats pel diari, s'ha vist beneficiada per l'onada d'inestabilitat generada just a l'altre costat del Mediterrani.

Si es confirma aquesta previsió, Espanya perdria l'última oportunitat que tenia d'acollir la seu d'algun gran estament o entitat de les moltes que sortiran del Regne Unit després del Brexit. Gairebé des del principi va quedar clar que seria molt complicat acollir l'Autoritat Bancària Europea i, tot i que hi va haver algun intent d'aproximació, també va quedar palès que difícilment alguna entitat bancària triaria Madrid com a seu a la UE.

En aquest context, el Govern va centrar els seus esforços a Barcelona. La capital catalana reunia bona part dels requisits necessaris: una àmplia oferta hotelera, bona comunicació per als prop de 40.000 visitants que anualment registra l'Agència del Medicament, centres educatius de qualitat i, a més, una ciutat atractiva per als treballadors de l'EMA. El principal problema era el procés independentista, un conflicte que finalment es pot convertir en la raó per la qual Barcelona quedi apartada. El Govern sempre ha negat que la crisi pogués ser un problema i, de fet, des de Sanitat es manté que la votació encara no s'ha produït i que, per tant, encara es pot revertir la situació.