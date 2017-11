Carme Forcadell surt de la presó d´Alcalá-Meco

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sortit aquest migdia de la presó d'Alcalá-Meco després de dipositar la fiança de 150.000 euros al Tribunal Suprem, tal i com ha mostrat l'ANC amb un tuit amb una fotografia del xec amb el que han efectuat el pagament.





? Fiança pagada. No podran amb la solidaritat de tot un poble! ??#Llibertat pic.twitter.com/kaxW3VliH1 — Assemblea Nacional (@assemblea) November 10, 2017

Tornem a casa. Amb la consciència tranquil·la d'haver actuat correctament: garantir la llibertat d'expressió al Parlament, seu de la sobirania nacional. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de noviembre de 2017

La vostra estima i solidaritat ens fa més forts, més lliures i més dignes. Agraïment infinit. Sense paraules. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de noviembre de 2017

Als qui encara esteu privats de llibertat. No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de noviembre de 2017

Llibertat Carme Forcadell: Els tràmits

Corominas, Guinó, Simó, Nuet i Barrufet (de dreta a esquerra a la foto) surten del Suprem després de la llarga jornada de declaració | EFE

Barrufet: no a la via unilateral

poc després d´abandonar la presó d´Alcalá Meco, on ha passat la nit després que així ho decretés el Tribunal Suprem., ha piulat.A més, en un altre missatgePer últim, també ha tingut paraules per als consellers destituïts que encara són a la presó i els presidents de l´ANC i Òmnium.ha iniciat aquest divendres al Tribunal Suprem els tràmits per ingressar la fiança de 150.000 euros que el jutge Pablo Llarena li va imposar dijous per eludir la presó., que segons va confirmar l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) sortiran de la caixa de solidaritat de l´entitat. Un cop dipositada la fiança, el Suprem haurà de donar ordre de sortida de la presó presidenta del Parlament al jutjat del què depèn el centre penitenciari, el d´Alcalá de Henares, i aquest traslladar-ho a Institucions Penitenciàries perquè autoritzi la presó a fer efectiu l´alliberament.ha dormit a la mateixa presó on, des del passat 2 de novembre, també estan recloses les conselleres destituïdesEl jutge Llarena va deixar en llibertat els membres de la Mesaals que ha donat set dies per ingressar una fiança de 25.000 euros cadascun. En aquests casos,En el cas de Joan Josep Nuet, el jutge el va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar.Un cop abonin les fiances, tots ells (excepte Nuet) tindran la prohibició d´abandonar el territori espanyol, hauran d´entregar el passaport (tenen de límit fins aquest divendres a les 14h) i hauran de personar-se davant del jutge periòdicament per signar.Ahir, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decretarde Catalunya, Carme Forcadell , eludible sota fiançad'Alcalá-Meco, on va fer nit ahir. Es tracta del mateix centre on van ingressar fa una setmana les exconselleres Dolors Bassa . Llanera va fer extensible la decisió a uns altres quatre membres de la mesa ––, que hauran de fer efectiusper evitar la presó. A diferència de Forcadell, aquests quatre membres de la mesa no van ingressar a presó i tenen una setmana de termini per fer efectiva la fiança. Se'ls aplicaran mesures cautelars. Per a Joan Josep Nuet, que va ser secretari tercer en la legislatura de la declaració de la nova república, va dictaminar llibertat, també sota mesures cautelars.A Madrid, en les declaracions pronunciades davant del Tribunal Suprem (TS) per defensar-se de l'acusació dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació, els sis membres de l'antiga Mesa del Parlament convenien, a preguntes de la Fiscalia, que la declaració d'independència del 27-O va tenir, només, caràcter simbòlic, que es va quedar en una mera declaració política. A banda d'això, i en presència del jutge Pablo Llarena, acataven l'article 155 de la Constitució, en vigor a Catalunya des de finals del mes passat, informa l'agència Efe, que cita dues fonts presents en la vista. Fins i tot, un cop conegudes les peticions del fiscal diversos membres de la Mesa van expressar la seva renúncia a «la unilateralitat», amb l'esperança que aquesta actitud fos tinguda en compte pel jutge Pablo Llarena, informa l'agència de notícies ACN.Ho feien moguts per un canvi d'estratègia en les respectives defenses, que no va estovar la fiscalia, que sol·licitava presó incondicional per als quatre acusats que van votar afirmativament a la secessió sota l'argument que podien tornar a delinquir. Finalment, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Anna Simó i Lluís Guinó no ingressaran a la presó si abans de set dies paguen la fiança decretada pel jutge. Joan Josep Nuet, de la seva banda, va acreditar davant del jutge Llarena que va votar en contra de la tramitació parlamentària de la declaració tot i que en la querella de la fiscalia afirmava el contrari.En la declaració, la diputada Barrufet, del PDeCAT , va exposar que el referèndum de l'1-O no va tenir validesa legal i que no va oferir garanties; alhora, va rebutjar la via de la secessió unilateral proposada per la majoria parlamentària que va donar suport al text. En la seva opinió, apuntava un teletip d'Efe, el procés català només pot abordar-se des del pacte polític, una via que fins ara el partit del qual forma part no ha tingut en consideració.«Esperant amb ganes d'abraçar-los. Us necessitem amb nosaltres #Suprem #LlibertatPresosPolítics #9N2017», era el desig que expressava al Twitter la diputada d' ERC al Congrés. En una foto enllaçada al missatge telegràfic, Jordà apareixia asseguda en una vorera pròxima al Tribunal Suprem, acompanyada de més gent. Anaven ben abrigats; la nit de Madrid era gèlida. De la seva banda, un grup de veïns de Besalú que van viatjar en autocar fins a la capital per donar suport a Lluís Guinó i que, segons explicava el periodista de TV3 Jaume Freixes, van estar «tot el dia» davant del Suprem, van haver de tornar cap a casa, pels volts de les nou del vespre, sense conèixer la decisió del jutge. «DPuigdemont piulava des de Brussel·les, on es refugia de la justícia espanyola. Des de la distància insistia, que «toca foragitar de les institucions els qui se les han volgut fer seves amb un cop d'estat».