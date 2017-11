Jean Claude Juncker alerta des de Salamanca dels «verins nacionalistes»

El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, va alertar ahir dels «verins nacionalistes» que impedeixen treballar en l'Europa conjunta i va ser contundent davant el que representen: «Dic no a qualsevol forma de separatisme que faci més fràgil Europa i afegeix fractura i divisió». En el seu discurs després de ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Salamanca (USAL), un acte al qual va assistir el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, Juncker va reiterar la defensa de la legalitat a Espanya i el seu suport a l'executiu estatal davant la situació a Catalunya.

El president de la Comissió Europea va recalcar que la UE es basa en les regles de Dret i va advertir que el dia que no es respectin les normes lliurement acceptades per tothom Europa haurà perdut les seves oportunitats. «No podem jugar amb els drets», va subratllar, abans d'alertar de l'«amenaça que planeja sobre la Unió» per part dels nacionalismes. Des del seu punt de vista, els nacionalistes son «un verí que impedeix que Europa treballi de manera conjunta per influir en l'esfera mundial». També va sentenciar: «No tenim el dret a desfer a escala nacional i regional un model de coexistència que hem de construir per al conjunt d'Europa. Si ho fem, entrarem a la deriva».

« Sí a l'Europa de les nacions, sí a l'Europa de les regions, però dic no a la divisió de les categories nacionals i regionals que hem sobrepassat ja des de la Segona Guerra Mundial», va indicar. També es va referir als esforços realitzats pels pobles del sud, entre els quals Espanya, amb qui va dir que l'uneixen llaços d'amistat i respecte.



«Acostar punts de vista»

Sobre Europa va destacar la capacitat de viure i «acostar punts de vista». En aquest sentit, es va referir al programa Erasmus, tot tenint un record per a l'excomissari d'Afers Socials, Educació i Cultura Manuel Marín, a qui va atribuir l'èxit de la iniciativa.

Juncker va advocar per una Europa més solidària i unida, i per aprofitar el vent que té a favor per donar vigor a «aquest creixement encara mediocre». «Hi ha molts deures sobre la taula per millorar la situació dels joves», va afegir, tot admetent la desocupació que afecta aquest sector de la població. També va defensar la necessitat d'«actuar i posar en marxa programes detallats. Ara és quan hem d'esculpir les ambicions per a les pròximes dècades».

«Fem el que hem de fer prenent-nos seriosament les crítiques que ens dirigeixen», va postil·lar, per al·ludir després al desafiament del canvi climàtic i davant el qual va considerar necessari «duplicar esforços».