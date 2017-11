La jutge Lamela decideix mantenir els exconsellers a presó

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha rebutjat posar en llibertat l'exvicepresident del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras i els set exconsellers que segueixen a la presó des de fa set dies acusats de rebel·lió, sedició i malversació. D'aquesta manera, Lamela ha rebutjat els recursos de reforma presentats pels vuit exdirigents del Govern, a qui va enviar a la presó en apreciar que existeix risc de fuga, de reiteració delictiva i d'ocultació de proves, segons han informat fonts jurídiques.

Després d'aquesta decisió, les defenses dels exconsellers podran recórrer ara en apel·lació a la sala penal de l'Audiència Nacional, que ja ha rebutjat les peticions d'excarceració de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, líders de l'ANC i Òmnium Cultural.

Els recursos de reforma davant la jutgessa de Junqueras i els set exconsellers van ser presentats després del seu ingrés a la presó el passat 2 de novembre. En concret, l'exvicepresident català va al·legar que la presó lesionava el seu dret i el dels ciutadans «a la participació política» a les eleccions del 21 de desembre i va recordar que el Govern no havia emprès «cap acte executiu» des del seu cessament.

L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde -que també defensa Carme Forcadell en la causa que instrueix el Tribunal Suprem-, va recórrer la presó dels exconsellers d'ERC Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa en un escrit en el qual va rebatre els arguments que va esgrimir Lamela per empresonar-los. Van den Eynde va aprofitar per recórrer la decisió de la magistrada d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia, així com de reclamar una fiança solidària de 6,2 milions d'euros als membres del Govern cessats, per considerar-la «prematura» i infundada en no haver-hi proves que es gastessin aquests diners en la celebració de l '1-O.

Els exconsellers del PDeCAT Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn també van recórrer el seu ingrés a presó, tal com va anunciar en el seu moment el seu advocat, que va qualificar d'«insòlita i desproporcionada» la mesura de presó incondicional.



Canvis d'advocats

D'altra banda, els exconsellers del PDeCAT empresonats per l'Audiència Nacional han canviat en les últimes hores d'advocat i seran defensats pels penalistes Jordi Pina, Cristóbal Martell i Xavier Melero, en lloc del lletrat Jaume Alonso-Cuevillas, que segueix portant l'expresident català Carles Puigdemont.

Segons van informar fonts jurídiques, els exconsellers de Presidència, Jordi Turull, Interior, Joaquim Forn, Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i de Governació, Meritxell Borràs, han optat per rellevar de la seva defensa Alonso-Cuevillas, catedràtic de dret processal i que va ser degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

A partir d'ara, en la causa per rebel·lió que l'Audiència Nacional segueix contra ells, Rull i Turull seran representats per Jordi Pina, del bufet Molins & Silva, a Forn el portarà el despatx de Cristóbal Martell i a Borràs, l'advocat Xavier Melero, tots ells prestigiosos penalistes. Alonso-Cuevillas va ser defensa dels quatre exconsellers en la seva compareixença del passat 2 de novembre davant l'Audiència Nacional, en la qual es van acollir al seu dret a declarar només als seus defenses, i després la jutge instructora Carmen Lamela va acordar el seu ingrés a la presó preventiva.

De la seva banda, l'exconseller del PDeCAT Santi Vila, que va abandonar el Govern la vigília que el Parlament aprovés la declaració d'independència, va ser defensat per Pau Molins -del despatx Molins & Silva- en la seva declaració davant la jutge de l'Audiència Nacional, que el va deixar en llibertat amb fiança de 50.000 euros.

Als exconsellers d'ERC Oriol Junqueras i Dolors Bassa, així com l'independent Raül Romeva, els va defensar davant la jutge de l'Audiència Nacional que els investiga per rebel·lió, sedició i malversació l'advocat Andreu Van Den Eynde, el mateix que representa a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, davant el Tribunal Suprem (TS).

Després del relleu de lletrats per part dels advocats del PDeCAT, Alonso-Cuevillas seguirà defensant a l'expresident català Carles Puigdemont i col·laborarà amb Paul Bekaert, el lletrat que el porta a Brussel·les, en les accions legals contra la euroordre de detenció dictada per l'Audiència Nacional.

El lletrat Jordi Pina pertany al bufet Molins & Silva, un despatx que històricament ha portat a polítics de CiU i que va representar a la infanta Cristina en el judici pel «cas Nóos», del que va sortir absolta. També Melero és un lletrat habitual de polítics convergents encausats: va portar l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el judici per la consulta independentista del 9N i l'extresorer de l'extinta CDC Daniel Osàcar en el procés per l'espoliació del Palau de la Música, a més d'altres càrrecs del partit en el cas 3 %.

De la seva banda, el penalista Cristóbal Martell és defensa de la família Pujol, en la causa que s'investiga a l'Audiència Nacional per presumpte cobrament de comissions i blanqueig de capitals, de l'exdiputat de Jxsí i exconseller del PDeCAT Germà Gordó i de diversos empresaris processats, com l'expresident del FC Barcelona Josep Lluís Núñez o exdirectius de la constructora Ferrovial. El relleu d'advocats dels exconsellers de PDeCAT va coincidir amb el canvi d'estratègia en la línia de defensa de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la seva declaració davant el Suprem.