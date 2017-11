L'origen del correu de pornovenjança contra una guàrdia urbana, desconegut

El director gerent del CTTI, Joan Angulo, va assegurar que és impossible saber la persona que va enviar el febrer del 2008 un correu electrònic amb una foto sexualment explícita d'una agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona als seus companys de feina. Segons va dir Angulo durant el judici, l'adreça IP del correu de la Generalitat era genèrica en aquell moment i no es pot saber des de quin ordinador, quina ubicació o quina adreça concreta es va enviar el missatge.

Angulo va explicar que el 2008 ell no era al CTTI, però va poder comprovar que poc després d'aquella data es va canviar el sistema i es va esborrar tota la informació prèvia. Igualment, com que l'adreça IP del correu era general, no s'hauria pogut concretar gaire cap detall més de l'emissor.

A més d'Angulo també va declarar un excompany de feina de la dona que va rebre el famós correu. Immediatament va trucar la dona per explicar-li, però no va ser fins dues hores després que hi va poder contactar. L'agent ja coneixia els fets i l'home la va trobar «plorant i preocupada» perquè la seva parella no veiés el correu, tot i que també l'hauria rebut.

El judici es tornarà a allargar, per segon cop, fins al 21 de novembre, ja que ahir no va poder declarar per videoconferència una dona coneguda de la víctima, que havia de fer-ho des dels jutjats de Madrid. A Madrid ahir era festa i només estaven oberts els jutjats de guàrdia, que no tenen els dispositius per a videoconferències.