Lupiáñez anuncia que deixa el PSC i l'alcaldia de Blanes

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha comunicat avui a l'assemblea local de militants i simpatitzants del PSC que es dona de baixa del partit i que, en conseqüència, renunciarà a l'acta de regidor i a l'alcaldia. A partir d'ara, s'iniciaran tots els tràmits que acabaran amb l'elecció d'un nou alcalde i que el PSC vol mantenir.

El batlle havia mostrat el seu «rebuig total» a l'aplicació de l'article 155 i havia avançat que es plantejaria deixar el partit si el PSC hi donava suport. La gota que va fer vessar el got va arribar el 3 de novembre. En un missatge a Facebook i Twitter, Lupiáñez es va mostrar «totalment indignat per l'empresonament del vicepresident Junqueras i la meitat del govern de la Generalitat. I també perquè els Jordis encara no siguin a casa». Així, prosseguia en l'escrit, va informar al seu grup municipal sobre la decisió que «ja he pres», la qual ha comunicat avui a l'assemblea local de Blanes.

Lupiáñez, en la trobada que ha tingut lloc aquesta tarda, ha anunciat -en una decisió difícil i que s'ha estat rumiant durant temps- que deixa la militància al PSC i, en consonància, l'alcaldia de Blanes, per les diferències manifestades i que ja havia anat anunciant. Després de comunicar-ho, s'ha obert un torn de paraules entre les bases, en un ambient distès i emotiu, on els militants i simpatitzants han entès el seu posicionament i li han mostrat el seu agraïment i feina feta.



El PSC "seguirà sent casa seva"

Així ho ha explicat el primer secretari de la federació del PSC a les comarques gironines, Marc Lamuà, present en la reunió, i que li ha agraït a Lupiáñez «l'honestedat d'aquest gest en un moment complicat», un gest que «l'honora». A més, Lamuà ha retret als partits que han governat amb el PSC (PDeCAT i ERC) i que li havien de donar estabilitat que han «jugat a pressionar-lo tot el que han pogut fins a demanar-li el carnet, cosa que les formacions no haurien de fer». «Amb tota la pressió que tenen alcaldes com ell -ha prosseguit Lamuà- és un gest que l'honora». Tot i la baixa de Lupiáñez, segons el líder socialista gironí, el PSC «seguirà sent casa seva i esperem que pugui tornar i es pugui tornar a sentir còmode» en un futur, ha dit. «Agraïm el temps que ha dedicat al projecte del partit, entenem i ens fem càrrec de tota la pressió social que ha tingut tot aquest temps i la càrrega feixuga que ha hagut de portar», ha reblat.

A partir d'ara s'iniciaran tots els tràmits de renúncia a l'acta de regidor de Lupiáñez i que culminaran amb l'entrada d'un nou regidor i amb l'elecció d'un nou batlle. Per tant, s'hauran de buscar nous pactes per escollir el nou alcalde o, si no s'aconsegueixen, ho seria la llista més votada, el PSC. Els socialistes, va dir Lamuà, «Tindrem un candidat segur».



Compareixença avui de l'alcalde

L'alcalde compareixerà demà a les 10 del matí en una roda de premsa a l'Ajuntament acompanyat per la primera secretària de l'agrupació local del PSC de Blanes i primera tinenta d'alcalde, Pepa Celaya, així com la resta de regidors socialistes, Nicolás Laguna i Mario Rosa per explicar les decisions que ha anunciat avui als militants i simpatitzants del PSC.



Alcalde des del 2015

L'arribada de Lupiáñez a l'alcaldia es va produir el 2015 en unes eleccions que va liderar després de l'anterior etapa del socialista Josep Marigó, amb qui Lupiáñez havia estat al govern. La victòria del PSC a Blanes va ser molt ajustada, amb només 102 vots de diferència respecte d'ICV-EUiA. En aquells comicis es va produir un triple empat en regidors. Dels 21, tant el PSC, com ICV-EUiA com CiU van obtenir quatre regidors cadascun. El consistori, a més, es fragmentava amb cinc partits més. ERC, Cs, Batega per Blanes i la CUP aconseguien dos regidors respectivament, i el PP n'obtenia un.

Lupiáñez va aconseguir formar govern primer amb CiU i després aconseguint incorporar, el març de 2016, a ERC. Amb tot, a principis d'aquest octubre es va desfer. ERC i PDeCAT van deixar el govern per no estar d'acord amb la gestió del batlle durant l'1-O, entre altres motius esgrimits.

La situació política a Catalunya ha estat el que portat la inestabilitat al consistori, deixant al marge molts temes de poble. També l'alcalde de Blanes havia estat protagonista per defensar públicament un referèndum per a Catalunya anunciant, fins i tot, que ell hi aniria a votar a títol personal tot i deixar clar sempre que no implicaria ni l'ajuntament ni funcionaris. Les declaracions al juny en una entrevista a Onda Cero en aquest sentit van ser el començament i, després, amb el possible article 155 del referèndum, va tornar a sortir per criticar la seva aplicació i a avançar que, si el PSC hi donava suport, podria deixar el partit.

Entremig, l'alcalde va autoritzar penjar a l'ajuntament una pancarta per a l'alliberament dels «Jordis» empresonats, una altra de les qüestions que Lupiáñez ha criticat públicament, a més de la violència policial de l'1 d'octubre.