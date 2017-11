Manifestació presos Barcelona: Les entitats volen que els familiars del empresonats encapçalin la manifestació

Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana preveuen per demà a Barcelona una «gran manifestació» equivalent a les de la Diada, que recorrerà el carrer Marina amb el lema de «Llibertat presos polítics. Som República» i en la qual els familiars dels dirigents sobiranistes empresonats seran a la capçalera.

Aquesta manifestació a Barcelona pels 'presos polítics' de protesta tindrà una capçalera peculiar, ja que al costat dels líders de les entitats i partits independentistes, estaran presents els familiars dels dirigents d'ANC i Òmnium empresonats i també del «govern a l'exili», van explicar en una roda de premsa els vicepresidents de les dues entitats organitzadores, Marcel Mauri (Òmnium) i Agustí Alcoberro (ANC).

Ara mateix, van precisar les entitats, ja s'han contractat un total de 574 autocars per desplaçar catalans procedents de totes les comarques perquè assisteixin a la manifestació però, a diferència de la Diada, no hi haurà inscripcions ni trams, i tampoc samarretes amb lemes específics, sinó únicament els llaços grocs que ja han començat a ser utilitzats els últims dies.

Segons Alcoberro, els equips tècnics de l'ANC i Òmnium «hem hagut de treballar molt de pressa, des que el passat dia 2 vam prendre la decisió de convocar la manifestació de dissabte a Barcelona amb un objectiu molt ambiciós, intentar portar a Barcelona una gran part de la gent que es desplaça durant la Diada».

«Hem patit, això no obstant, el problema que, mentre que les manifestacions de la Diada les organitzem en tres o quatre mesos, aquesta l'hem hagut de fer possible en pocs dies», va explicar, abans de precisar que, en passar al costat de la Sagrada Família, «serà possible disposar de la postal» que implica una gran mobilització a prop d'aquest temple que identifica la ciutat de Barcelona.

La manifestació tindrà la seva capçalera a la confluència dels carrers Marina amb Pujades, molt a prop de l'avinguda Meridiana, i a partir de les 17 hores recorrerà de dalt a baix el carrer Marina fins a arribar a l'avinguda Icària, on seran situats els escenaris i es produiran els parlaments, així com diverses actuacions musicals.

Segons el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, dissabte tindrà lloc una nova demostració dels ciutadans de Catalunya que desitgen «dir prou a la intervenció de les nostres institucions a través de l'article 155, a la persecució política i els empresonaments, i a la vulneració dels drets democràtics».

Maifestació Barcelona presos: Drets de la ciutadania

«Amb els drets de la ciutadania no s'hi juga», va advertir abans de considerar que «qualsevol demòcrata que estimi els valors de la democràcia s'ha de sentir cridat a participar, perquè el que està en joc és precisament aquests valors». Mauri també va voler llançar un missatge als que creuen que les mobilitzacions només duraran uns dies o setmanes: «no hi haurà normalitat fins que es deixi d'ocupar les nostres institucions i siguin posats en llibertat tots els presos polítics».

Pel que fa a les eleccions del 21-D, mentre que Alcoberro va reiterar l'aposta de l'ANC per «una llista unitària», Mauri va puntualitzat que Òmnium no diu als partits «quina fórmula han d'utilitzar». «L'important –va precisar Mauri– és que les forces independentistes revalidin la majoria i, si és possible, que l'ampliïn».