Maria Àngels Olmedo, de Figueres, serà la candidata del PP per Girona

El Partit Popular català va anunciar ahir les candidatures per a les pròximes eleccions al Parlament del 21 de desembre. En el cas de Girona, el PP va anunciar els dos primers noms. La cap de llista serà Maria Àngels Olmedo Delestal, portaveu del PP a l'Ajuntament de Figueres des del 2011. Olmedo té 59 anys, és nascuda a Figueres, està casada i té cinc fills. També és secretària d'Àrea de Política Social i Família del PPC de Girona des del 2012.

L'acompanyarà com a número dos Josep Maria Angelats Fàbregas. Nascut a Girona, té 54 anys, casat i amb dos fills, és funcionari de l'Administració de Justícia des del 1982, president de la Junta Local del PP de Salt des del 2013 i vicesecretari de política municipal del PPC de Girona des del 2013.

El PP gironí va passar uns mesos amb una crisi interna per renovar el lideratge –que encara no té– i, fins i tot, es va haver de suspendre el procés electoral intern i el Congrés provincial previst.

En les eleccions del 2015, Enric Millo va liderar la llista a Girona, però va deixar el Parlament per assumir el càrrec de delegat del govern espanyol a Catalunya. El va substituir Sergio Santamaria com a diputat gironí del PP, nom que finalment s'ha descartat per liderar la candidatura del 21-D.

L'altre nom que sonava per liderar la llista a Girona era el de la portaveu del PP a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, però finalment anirà com a número 9 a la llista de Barcelona que encapçala el líder del PPC Xavier García Albiol i on els números 2 i 3 seran Andrea Levy i Santi Rodríguez.