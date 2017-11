El PSC incorpora dirigents de Societat Civil Catalana, Tercera Via i Federalistes d'Esquerres

El PSC ha incorporat a les seves llistes per als comicis del 21-D dirigents de les principals entitats no sobiranistes. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat que s'incorporen el vocal de Societat Civil Catalana (SCC), Alex Ramos; el president de Tercera Via, Mario Romeo; i Carla Valls, Beatriz Silva i Victòria Camps de Federalistes d'Esquerres. També incorpora sindicalistes històrics com Juan Carlos Fernàndez d'UGT a Seat i Marcos Delgado del mateix sindicat a Renfe; l'exsecretari d'USO, Manuel Zaguirre, o el sindicalista de CCOO Manuel Gómez Acosta. Iceta ha defensat que l'oferta dels socialistes és "molt transversal i molt diversa".