Puigdemont es reuneix amb Gabriel i Salellas a Brussel·les

El president Carles Puigdemont s'ha reunit amb els membres de la CUP Anna Gabriel i Benet Salellas a Brussel·les, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN fonts de les dues parts. La trobada arriba en un moment que Puigdemont continua pressionant perquè hi hagi una llista unitària el 21-D. Precisament aquest divendres en una entrevista a l'ACN, Puigdemont s'ha mostrat disposat a encapçalar "per deure moral" la llista unitària en forma d'agrupació d'electors que està impulsant part de la societat civil. Ho ha dit dos dies abans que la CUP celebri a Granollers una assemblea en la què escollirà si es presenta a les eleccions i amb quina fórmula: en solitari, amb un front d'esquerres o una llista ciutadana a favor de la república al marge dels partits. Respecte de la trobada a Brussel·les, la CUP ha explicat, en un comunicat, que s'han desplaçat a la capital belga per mostrar suport "a la part del govern legítim i republicà de la Generalitat que queda en llibertat".

Segons la CUP, Salellas i Gabriel, que han estat a Brussel·les dijous i divendres, s'han reunit per una banda amb Carles Puigdemont i per l'altra amb Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, els consellers destituïts en aplicació de l'article 155 i que són també a Bèlgica.

Els cupaires han traslladat "suport especialment intens en el moment de repressió democràtica que viu Catalunya amb l'aplicació del 155 i la dissolució d'un parlament democràtic per part de PP, Cs i PSC", diu el comunicat. També diuen que s'ha posat sobre la taula "la necessitat de seguir denunciat a tots els nivells, també en l'àmbit internacional, l'absència de garanties democràtiques i de respecte de drets fonamentals que suposa el règim 78".

Els cupaires també han plantejat que "les estratègies i decisions preses durant els darrers mesos no havien imaginat que la resposta de l'Estat seria repressiva, antidemocràtica i sense voluntat de solucions", diu el mateix comunicat.