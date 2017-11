Puigdemont insisteix en una llista unitària i altera els plans al PDeCAT

El PDeCAT ha ajornat el Consell Nacional previst per demà que havia d'aprovar les llistes de les eleccions del 21 de desembre. El partit va prendre aquesta decisió després que Carles Puigdemont insistís des de Brussel·les en una llista unitària. El 17 de novembre és el dia màxim per registrar llistes a les eleccions, així, el Consell Nacional s'haurà de celebrar al llarg de la setmana que ve.

Tot i que dimarts a la nit es va acabar el termini per registrar coalicions electorals, Puigdemont va insistir dimecres que hi ha «alternatives» a la llista unitària. En una entrevista a la televisió flamenca, el va apuntar la possibilitat «d'agrupar-se amb la societat civil» però sense concretar si apunta a una agrupació d'electors. Ahir a la tarda, Puigdemont va tornar a llançar un nou missatge a Twitter defensant que del 9-N a l'1-O «hem avançat molt». «El poble es va empoderar, lliure, decidit i sense por. Junts pujarem els darrers graons», va assegurar.

Des de Barcelona, dimecres, la coordinadora general, Marta Pascal, també pressionava des de Twitter per una llista conjunta. «Seguim pensant que la unitat del món sobiranista en les properes eleccions és necessària i estem disposats a explorar qualsevol possibilitat per fer-la possible».

La CUP decideix demà passat com es presenta el 21-D, tot i que cap de les quatre opcions que sotmetrà a votació inclou el PDeCAT. Un fet que, per ERC, fa impossible la llista unitària. ERC ha condicionat aquesta fórmula al fet que vagi més enllà de JxSí. De fet, ahir, el republicà Joan Tardà va avalar les llistes separades per visualitzar la «pluralitat» sobiranista.

Una agrupació d'electors és un conjunt de ciutadans que s'associen temporalment amb l'únic objectiu de presentar una candidatura electoral i és necessari recollir firmes d'almenys un u per cent dels inscrits al cens electoral en la circumscripció corresponent. En cas d'articular una llista unitària sobirania amb aquesta fórmula no es rebria finançament per a la campanya electoral, no es tindria accés als debats electorals ni als espais de propaganda.

L'altra incògnita és qui seria el candidat del PDeCAT en cas que finalment no hi hagi llista unitària del sobiranisme. La vicepresidenta del partit, Neus Munté, no descartava dimecres que Puigdemont pugui liderar una llista del PDeCAT en solitari. «No descartem res en absolut. Hem escoltat el president i és voluntat del Govern legítim donar-ho tot en aquestes eleccions», va dir l'exconsellera tot i que Puigdemont s'ha postulat, de moment, només per liderar una llista conjunta.

Mentrestant, les assemblees territorials del PDeCAT ja han presentat les seves propostes per a les candidatures. A Girona, i per ordre de vots, s'ha escollit: Lluís Guinó, i Josep Maria Corominas (Garrotxa); Carles Ribas i Joan Matamala -exregidor de CiU i empresari que acompanya Puigdemont a Brussel·les- i Jordi Bobet (Gironès); Jordi Munell (Ripollès); Natàlia Figueras, (Selva); Cristina Vicens, Jordi Soler i Carles Campmajor (Baix Empordà), Ferran Roquer, Josep Maria Barnils i Josep Maria Cervera (Alt Empordà) i Dolors Rovirola, Salvador Coll i Xavier Quer (Pla de l'Estany).

El cap de llista, que sortira d'entre aquests noms, se sabrà amb el Consell Nacional. Ara mateix Guinó, alcalde de Besalú i membre de la Mesa del Parlament (que està querellat al Suprem), és qui tindria més números, tot i que dependrà del seu futur judicial.