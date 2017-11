Rafel Bruguera repetirà com a candidat del PSC per Girona

El Consell Nacional del PSC ha ratificat avui les candidatures de les quatre demarcacions per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. Mentre a Barcelona la llista estarà encapçalada pel líder del PSC, Miquel Iceta, a les comarques gironines el número 1 serà Rafel Bruguera, que repetirà com a candidat.

En les eleccions de 2015, Bruguera ja va encapçalar la llista després de guanyar unes ajustades primàries contra Maite Guerrero. Era la primera vegada que el PSC escollia els caps de llista (també al Congrés dels Diputats) en un procés de primàries.

En aquesta ocasió, a causa de la limitació en el temps per la inesperada convocatòria electoral, el procés de primàries no ha pogut ser l'habitual i s'ha optat per un sistema simplificat amb propostes de les agrupacions que s'han acabat ratificant al Consell.

Bruguera va liderar la llista del 2015 després d'una etapa com a senador. En els anteriors comicis al Parlament, el PSC gironí va obtenir un representant per Girona.

L'exsenador i exalcalde de l'Escala, militant del PSC des de 1977, té una dilatada trajectòria política que va arrencar al seu municipi. Mestre de professió, especialitat en llengua catalana, té formació també amb Dret i en Comunicació Política. Pel que fa a les institucions, Bruguera va ser regidor de l'Ajuntament de l'Escala en el primer mandat de la democràcia i posteriorment va ser alcalde de l'Escala entre 1983 i el 1995 i novament regidor del 1995 al 2003.

També ha estat diputat de la Diputació de Girona del 1989 al 2003. En les eleccions de l'any 2004, Rafel Bruguera va sortir escollit com a senador dins de l'Entesa Catalana de Progrés. El 2015 va fer el salt al Parlament en una legislatura que ha quedat curta.

El PSC, a més de mantenir el diputat del 2015, opta a més escons. Com a número dos de la candidatura hi haurà, com ja s'havia avançat aquesta setmana, l'exportaveu de l'extingida Unió i exdiputada de CiU per Girona al Congrés, Montserrat Surroca, actualment a Units per Avançar, la formació hereva d'Unió. Aquesta incorporació, l'única a escala gironina, ha arribat arran d'una aliança electoral en l'àmbit de Catalunya entre el PSC i Units per Avançar, segons el qual també cedien el número 3 de la llista de Barcelona, encapçalada per Iceta, a l'exsecretari general d'Unió, Ramon Espadaler.



La resta de noms de la llista

Com a número 3 per Girona hi haurà l'actual portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres i primer secretari dels socialistes figuerencs, Pere Casellas. La llista la seguirà Maite Guerrero, Martí Duran, Laura Serrano, Josep Maria Aliste, Cristina Martínez Albert Bramon, Ana Belén López, Josep López Redondo, Olga Simarro, Carles Fernández, Mónica Rios, Joan Martin, Anna Belén Avilés. Tanca la llista com a número 17 Francesc Guisset, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Llança.