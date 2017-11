Zoido defensa que l'actuació dels Mossos durant la vaga va ser «proporcionada»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va valorar ahir el treball desenvolupat dimecres pels Mossos davant la vaga general convocada a Catalunya, una actuació «proporcional», sense caure en provocacions «dels radicals» i que es va saldar amb cent identificats i cap lesionat. En declaracions a TVE, Zoido va afirmar que la vaga va ser «un rotund fracàs» tot i l'esforç d'uns piquets «molt radicals» que van provocar «autèntics sabotatges», com els talls de l'AP-7 o del trànsit ferroviari a les estacions de Sants o de Girona. El ministre va detallar que hi va haver més de 200 intervencions dels Mossos –en ocasions amb petició d'auxili de Policia Nacional– i que no hi va haver lesionats tot i que els piquets van actuar amb amenaces i que hi va haver risc que poguessin ocórrer incidents violents. «No era dia de caure en provocacions», va manifestar Zoido, que va aplaudir l'actuació «proporcionada» i «molt equilibrada» dels Mossos.

El responsable d'Interior va afegir que els únics culpables del que ha passat són «els radicals» i va advertir a aquells que han estat identificats o als que ho siguin després de l'anàlisi de les imatges «no els sortirà gratis».



A la fiscalia

D'altra banda, el president del PPC, Xavier García Albiol, va anunciar que portarà davant la fiscalia de menors «l'ús de nens petits com a escuts humans» en les manifestacions de dimecres amb motiu de la vaga general. El popular va criticar el «fanatisme» dels pares que els condueix a portar els seus fills menors a tallar carreteres, una actitud que va titllar «d'inadmissible i miserable».