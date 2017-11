Andoni Ortuzar (PNB): «Catalunya necessita diàleg i democràcia i no empresonaments»

El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha defensat aquest dissabte des de Barcelona que Catalunya «com qualsevol altre conflicte polític necessita diàleg, democràcia i no empresonaments i judicialitzacions».

Pel líder basc, «la millor resposta que se li pot donar a Catalunya és parlar amb Catalunya i nosaltres hem vingut aquí a escoltar i a parlar amb ella». Ortuzar ha apuntat que des del PNB han acudit a la manifestació per la llibertat dels presos per mostrar la seva «solidaritat amb les persones que han estat encausades i empresonades», així com també per «mostrar el rebuig al 155, a la seva aplicació i a la judicialització de la política».