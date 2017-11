Barcelona admet preocupació pel Mobile World però confia que es faci

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, va admetre que GSMA –associació que reuneix els operadors mòbils– va comunicar la seva «preocupació per la incertesa» al voltant de la situació política a Catalunya i Espanya en la reunió de dimecres del patronat de la Fundació Mobile World Capital. Tanmateix, Pisarello va assegurar que la patronal mundial de la telefonia mòbil «no va posar en dubte el seu compromís» amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona. «Tot el contrari, totes les propostes de GSMA eren entusiastes per fer un congrés millor que l'any anterior. És un tema que està molt clar. Barcelona continuarà sent la capital del MWC», va sentenciar el tinent d'alcalde.

Pisarello va assegurar que «el compromís amb Barcelona és absolut per les mateixes raons que l'SCEWC és un congrés de relleu mundial». «Els sector econòmics estan preocupats davant la incertesa, com sempre passa, i volen treballar en contextos de seguretat, però el patronal del MWC ha reiterat el seu compromís amb la ciutat, està fora de dubte», va sentenciar Pisarello.

«Són iniciatives enormement valuoses per a la ciutat i tots els sectors econòmics i institucions estan involucrats en el manteniment del MWC», va afegir.

Per la seva banda, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, va recordar durant la roda de premsa que a la reunió del patronat de la Fundació MWCapital es va nomenar un nou director general, Carlos Grau, amb «un equip molt preparat i amb projectes molt vius com les mSchools o el 4YFN». Serrallonga també va apuntar que es manté el compromís d'inversió per part de les tres administracions implicades (Ajuntament, Generalitat i Estat) en la Fundació de la MWCapital.

Sobre la continuïtat de MWC a Barcelona, Serrallonga va indicar que GSMA va manifestar que «estan preparats per fer la millor edició del MWC, però demanen un entorn de normalitat, seguretat i absència de conflicte». Segons fonts de la patronal GSMA, s'estan «observant els esdeveniments a Catalunya i Espanya i s'avalua qualsevol potencial impacte» que puguin arribar a tenir sobre el congrés i sobre la Mobile World Capital.

Les mateixes fonts recorden que la GSMA va arribar a un acord perquè Barcelona celebrés el congrés mundial de la telefonia mòbil fins al 2023. Es tracta d'un compromís establert el 2015 amb les institucions promotores del MWC, que són l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el govern espanyol i Fira de Barcelona.