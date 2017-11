Clam multitudinari a Barcelona per l'alliberament dels consellers cessats i els Jordis

Milers de persones omplen la tarda d'aquest dissabte 11 de novembre el carrer Marina de Barcelona i el seu entorn en una nova manifestació manifestació massiva de protesta per l'empresonament dels consellers del Govern de la Generalitat cessats per l'article 155 i de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sànchez, president de l'ANC, les dues entitats que convoquen l'acte.

Tot i que l'hora oficial d'inici era les 5 de la tarda, ja des de força estona abans una munió de gent ha anat omplint el carrer de Marina. És aquí, a la cruïlla amb el passeig de Pujades, on s'ha desplegat la pancarta amb lema de la manifestació, «Llibertat presos polítics». Darrera seu s'han situat els familiars dels empresonats i també dels exconsellers que són a Bèlgica, així com el dirigents de les entitats Agustí Alcoberro i Marcel Mauri; la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Uns metres més enrere, s'ha col·locat una capçalera amb representants polítics de formacions com ERC, el PDeCAT, la CUP, Catalunya en Comú o el PNB. També l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La capçalera principal ha començat a avançar a 1/4 de 6 d'avançar en direcció l'avinguda Icària, on s'ha instal·lat l'espai per als parlaments. Al seu voltant, una gentada cridant crits de llibertat i mostrant pancartes amb el lema «Llibertat» i estelades.

La d'avui és una concentració de protesta com les que han tingut lloc les darreres setmanes, però més multitudinària. Respecte a les Diades, s'ha intentat deixar al marge l'element festiu i s'ha reduït la infrastructura d'organització. Així, per exemple, s'ha demanat als participants a portar una ràdio per estar informat ja que no s'han instal·lat altaveus al llarg del recorregut.

Un dels moments més destacats ha estat pocs minuts després de 2/4 de 6, quan, coincidint amb la posta de sol, alguns dels participants han començat a encendre el llum del telèfon mòbil. Ràpidament s'hi ha afegit molta més gent i s'ha creat un efecte visual vistós des de terra i des de l'aire.

Moure's amb transport públic



L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de xarxes socials, explicava ahir que aquesta tarda es reforça el metro, amb un dispositiu especial que vetllarà per la fluïdesa i la seguretat dels fluxos de passatge.

TMB recomana l'ús del transport públic per moure's per Barcelona, especialment el metro. Per tenir informació del metro, hi ha disponible el web de TMB i l'aplicació TMB App. La manifestació afecta fins a 24 línies d'autobús, incloent-hi el Barcelona Bus Turístic. Entre les 15 i les 21 hores aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit d'afectació en les línies regulars següents, segons ha explicat l'Ajuntament.