Dolors Bassa serà la cap de llista d´ERC per Girona

ERC ha anunciat avui que incorporarà a les seves llistes consellers destituïts que estan a la presó o desplaçats a Bèlgica. Així, Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, serà la cap de llista d'ERC per Girona.

Bassa ja va formar part de les llistes a Girona el 2015 amb Junts pel Sí (JxSí). Llavors, la candidatura estava encapçalada per Lluís Llach i Anna Caula. Els seguien Carles Puigdemont (PDeCAT), Roger Torrent (ERC), Natàlia Figueras (PDeCAT) i la mateixa bassa com a número sis. Un altre republicà destacat, el portaveu de la formació Sergi Sabrià, era el número vuit de l'anterior candidatura en coalició.

Mentre al PDeCAT debaten què fer amb les llistes, a l'espera de veure com evoluciona la llista unitària ciutadana, ERC ja ha descartat sumar-s'hi i avui ha aprovat les seves candidatures, de manera que no s'afegirien a una comuna.

Per Girona, a més de Bassa com a número, hi haurà l'alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, com a número dos, el qual ha tingut molt protagonisme al Parlament en aquesta passada legislatura. Com a número 3 dels republicans a Girona se situa Anna Caula, que va ser la número 2 de JxSí el 2015.



La resta de demarcacions

Per la seva part, Oriol Junqueras encapçalarà la llista per Barcelona, Marta Rovira serà la número dos i Raül Romeva el tres. Els consellers cessats Carles Mundó si Toni Comín seran els 5 i 7 respectivament mentre que el politòleg Ramon Cotarelo tancarà la llista en el número 85.

A Lleida, la també consellera cessada Meritxell Serret encapçalarà la llista amb Bernat Solé com a número 2 i Gemma Espigares al número 3. A Tarragona, el delegat del Govern Òscar Peris obre la llista amb Noemí Llauradó de número 2.

En canvi, Carme Forcadell i Anna Simó molt probablement no aniran a les llistes per la seva estratègia de defensa davant la causa que tenen oberta al Tribunal Suprem.

Les llistes encara no estan tancades i es preveu que, a més d'independents, incorporin candidats de Més, Avancem i Demòcrates en els pròxims dies.



ERC aposta per la "transversalitat"

La secretària general del partit, Marta Rovira, ha assegurat davant el Consell Nacional extraordinari d'avui que les llistes d'ERC "han de reflectir el país que representen el millor possible, tal com ens va ensenyar l'Oriol Junqueras, amb transversalitat, generositat, i pluralitat". A més, s'ha mostrat "molt orgullosa de poder presentar una llista cremallera" que té com a objectiu "restablir els pilars bàsics de la democràcia i els drets humans com la llibertat d'expressió, el dret de reunió, per poder defensar qualsevol iniciativa democràtica al Parlament sense haver de passar el veto del Gobierno de la Nación, i per defensar la independència judicial i la separació de poders".

Sobre la incorporació a les llistes de consellers presos o a Brussel·les, Rovira ha assegurat que són a les llistes "per dignitat". "Tots són a la nostra candidatura i qui voti aquesta llista votarà per posar fi a la repressió política, també per posar fi al 155, a la dictadura de la imposició, i per retornar els instruments d'aquest país a mans dels ciutadans d'aquest país arrencant-les de les mans del PP", ha sentenciat.