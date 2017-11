Els consellers i líders d'entitats empresonats agraeixen el suport en cartes llegides en la manifestació

Els consellers i líders de les entitats sobiranistes empresonats han agraït el suport de la ciutadania i han animat a seguir endavant a través de cartes llegides durant la manifestació a Barcelona per part dels seus familiars i amics.

En les missives, han agraït especialment la participació a tots aquells que aquest dissabte han omplert els carrers en la marxa per reclamar la seva llibertat, però també per les diverses accions que s'estan duent a terme arreu del territori.

D'altra banda, Carles Puigdemont i els membres del Govern destituït que estan a Bèlgica han estat presents a la manifestació a través de vídeos projectats en una pantalla gegant, a través dels quals han fet arribar als seus companys d'executiu que estan en centres penitenciaris paraules de suport.

Tots ells han criticat l'actitud del govern espanyol i l'Estat i han fet una crida a defensar la llibertat i la democràcia i, en el cas dels representants del PDeCAT, també a la unitat.



«Els nostres somnis són els seus malsons», ha dit a través d'una carta Junqueras



El vicepresident destituït pel govern espanyol Oriol Junqueras ha criticat en la seva missiva l'actitud d'un estat que els vol "submisos i agenollats" i ha denunciat que els han portat a la presó els "hereus del Franquisme" amb la col·laboració "vergonyosa" del PSOE. "Els nostres somnis són els seus malsons", ha dit. Junqueras ha afirmat que el seu empresonament vol ser una "advertència" a qui continuï reclamant la independència perquè els "arruïnaran" la vida.

Davant d'això, ha posat en valor la "set de justícia i llibertat, la il·lusió i l'esperança" de la gent i els ha animat a "lluitar sense defallir". "L'hivern donarà pas a la primavera, endavant", ha dit.

El germà de Meritxell Borràs i la cosina de Dolors Bassa han llegit una carta compartida per les dues, en la que han agraït els "actes pacífics" de suport gràcies als que es fa "més fàcil la duresa de la presó". "La llunyania física no impedeix que us sentim a prop", han dit, al temps que han expressat la seva esperança de futur de "fer les coses ben fetes en un país model on hi càpiga tothom i valgui la pena viure-hi".

Una companya de Carles Mundó al Departament de Justícia ha transmès el seu missatge, en el que ha fet una crida a "persistir" i on ha reivindicat que els problemes polítics "no es resoldran mai al tribunals". "Sou molt generosos, sabem que no estem sols, som cívics, gent de pau, demòcrates i defensem la llibertat", ha dit Mundó en la carta. En aquesta línia, el conseller d'Exteriors destituït Raül Romeva ha demanat mantenir la mà estesa i la voluntat de diàleg "sense caure en provocacions".



Crida a la unitat des del PDeCAT



En el cas dels membres del PDeCAT, han coincidit en una crida a la unitat en els moments actuals. Així, el conseller d'Interior destituït, Joaquim Forn, a través de la veu de la seva filla ha agraït l'"immens escalf i suport" que li arriba a través de les cartes que rep i ha reclamat "màxima unitat". La dona de Josep Rull ha llegit la seva carta, on ha reivindicat que són el "govern legítim" de Catalunya i ha assegurat que no defalliran en el seu "compromís amb la llibertat de Catalunya" perquè és "insubornable". "La vostra unitat ara més que mai és la nostra força", ha manifestat.

En el cas de Jordi Turull ha estat la seva filla l'encarregada de llegir la carta, a través de la qual ha volgut enviar un missatge de "gratitud, dignitat i unitat" i ha "implorat unitat". "Per injusta i dura que sigui la presó, res ens fa trontollar en la nostra dignitat ni renunciarem als nostres ideals", ha declarat.

Per últim, també s'han llegit les cartes escrites per Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El primer ha agraït que el poble no els hagi "fallat" i ha constatat que els han volgut aïllar i els han "unit més que mai", al temps que ha demanat no es tingui "por de fer coses que no s'han fet abans". "La nostra força és la vostra unitat", ha dit Sànchez, que ha reconegut que queden etapes per superar però que s'ha mostrat convençut que es faran totes i "la llibertat arribarà". "El 21-D a votar i a guanyar", ha conclòs la carta.



Suport des de Bèlgica

En el cas dels que estan a Bèlgica, s'ha reproduit el missatge que el president Carles Puigdemont va fer arribar aquest divendres a la ciutadania on reclamava expressar un "clam unitari, alt i clar" de llibertat i democràcia. També s'han emès vides de Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Toni Comin.

Serret ha fet una crida a "tornar a desbordar les urnes" el 21-D i ha apel·lat a "anar junts a guanyar la llibertat del país i dels presos". Puig ha destacat les "festes cíviques per la pau i la democràcia" arreu del país, Ponsatí ha instat a "no defallir" en la reclamació de la llibertat i Comín ha criticat la "salvatjada" que suposa que estiguin a la presó els seus companys. "Quanta dignitat hi ha avui a Soto del Real, Estremera i Alcalá-Meco", ha declarat.