ERC aposta pel 21-D per una candidatura marcada per la «transversalitat» per «construir república»

ERC durà a les eleccions del 21-D una candidatura "que representi el país de la millor manera possible", motiu pel qual aposta per la "transversalitat", la "pluralitat". El Consell Nacional extraordinari d'aquest dissabte serveix per aprovar les llistes, tot i que no es descarta que en els pròxims dies es vagin incorporant noms. En la seva intervenció, la secretària general del partit, Marta Rovira, ha assegurat que "portem a la nostra candidatura tots aquells presos que avui no poden ser aquí". "I ho fem perquè ens assembla que hem de posar fi a aquesta repressió política", ha detallat. Novament, uns llaços grocs ocupaven els seients en el que habitualment estaven el president d'ERC i vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers empresonats o que es troben a Bèlgica.

Amb aquest gest "de dignitat", es vol que la llista sigui també un instrument per rehabilitar els càrrecs polítics empresonats o que es troben a l'exili . "Qui voti aquesta llista votarà per posar fi a la repressió política, també per posar fi a l'aplicació de l'article 155, a la dictadura de la imposició, i per retornar els instruments d'aquest país a mans dels ciutadans d'aquest país arrencant-les de les mans del PP", ha comentat Rovira.

I és que la convocatòria d'eleccions pel 21 de desembre està desprestigiat, segons ERC, perquè han estat "dictades i imposades per l'Estat". Per això, Marta Rovira veu una "oportunitat" de reconvertir-les "en legítimes i legals amb la nostra participació". En aquest sentit, ha defensat que la llista ajuda a "restablir els pilars bàsics de la democràcia i els drets humans" i també a recuperar la separació de poders. "Volem anar en condicions de llibertat ", ha reblat lamentant les grans dificultats que suposa ser "independentista a l'Estat" en comparació a d'altres països com el Regne Unit o el Canadà.

Condicionats per la "obligació de portar la millor candidatura possible", Rovira ha exposat als consellers nacionals una llista electoral "tal con ens va ensenyar a fer-la l'Oriol Junqueras", ha dit. "Amb absoluta generositat, amb absoluta obertura i suma. Que sigui un instrument que representi el país de la millor manera possible", ha assenyalat la secretària general del partit. Una llista que inclou, entre d'altres, "persones diferents orígens, de diferents parles, de diferents vocacions i professions", ha especificat citant també representants de l'activisme social o sindicalistes.

L'altra aposta de la llista és refermar la igualtat de gèneres. Per aquest motiu, la llista serà de "cremallera" en el que s'intercalaran candidats homes i candidats dones. Una manera per animar a la participació femenina o "les grans abstencionistes" que ha apuntat Rovira. "Hem d'estar orgullosos de representar les grans silenciades. Volem i tenim ganes de generar referents que han de lluitar molt per els mateixos drets que els homes", ha comentat la número 2 d'ERC.

En la seva intervenció, Marta Rovira també ha demanat que la ciutadania participi massivament a la manifestació convocada aquest dissabte a la tarda a Barcelona amb el lema'Llibertat presos polítics, som República' "per defensar la llibertat i la democràcia", ha conclòs.