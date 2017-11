Junqueras: «Des de la Presó d'Estremera, avui sentirem el vostre escalf i dignitat immenses. Us estimo!»

El vicepresident cessat Oriol Junqueras s'ha referit a la manifestació d'aquesta tarda convocada per l'ANC i Òmnium a Barcelona. "Des de la Presó d'Estremera, avui sentirem el vostre escalf i dignitat immenses. Us estimo!", és el missatge que ha fet arribar des del centre penitenciari a les persones que aquesta tarda assistiran a la mobilització, que estarà encapçalada pels familiars dels empresonats i que acompanya de l'etiqueta #LallibertatNoEsJutja. Per la seva part el conseller Lluís Puig ha fet una crida a participar a la manifestació per reclamar que "els presos de consciència, presos polítics han de sortir al carrer". Puig ho ha dit a través d'un vídeo que ha difós Òmnium Cultural.

Per la seva part la consellera Meritxell Serret ha criticat el "projecte de societat del bloc 155", en referència a PP, PSOE i Cs. "Repressió de la llibertat a escoles, llibreries, periodistes, activistes, polítics" i ho compara amb el franquisme: "El van imposar durant 40 anys de dictadura. No el volem! Defensem la democràcia i el respecte a la diversitat", afirma al seu compte de Twitter.