Llorenç Planagumà, possible candidat dels «comuns» per Girona

El geògraf olotí Llorenç Planagumà es perfila com a cap de llista de Catalunya en Comú-Podem per Girona en les eleccions del 21 de desembre al Parlament. La coalició, formada per ICV, EUiA, Podem, Catalunya en Comú i Barcelona en Comú, ratificarà aquest cap de setmana les candidatures.

Els noms que formaran les llistes han sorgit de les propostes territorials que han fet els comuns, d'entre els diferents partits de la coalició. A la demarcació de Girona, d'entre tots els noms, n'hi ha varis que han destacat, però el de Planagumà és el que hauria generat més consens i que, per tant, es perfila per liderar la candidatura.

Planagumà hauria obtingut suports tant des d'ICV com de Podem i, a més, va participar en el naixement dels comuns a Girona.

Com a número dos, tot apunta que hi hauria Eugènia Pascual, que el 2015 va ser candidata d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Girona. Com a tres s'apunta a Imma Montrey, de l'entorn de Podem.

En l'àmbit professional, Planagumà és expert en participació i mediació científica, com en geologia, vulcanisme, sostenibilitat i educació ambiental. Treballa com a coordinador del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) i col·labora com a expert assessor al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A més, va liderar les mobilitzacions contra el fracking a Catalunya, entre altres.

En l'àmbit polític, s'ha presentat en diferents ocasions a Olot. El 2007 va ser el número dos d'Alternativa per la Garrotxa (APG)-ICV, que va obtenir un regidor. El 2009 va entrar a l'Ajuntament en substitució de Margarida Verdaguer, que va renunciar per motius personals, i va ser regidor d'habitatge i participació quan governaven amb el PSC. La coalició APG i ICV es va trencar en un divorci amistós i el 2011 Planagumà va ser el número 1 d'ICV, tot i que no van obtenir representant. El 2015 s'havia distanciat de la primera línia política i va ser el 20è a la llista.