El PSC d'Olot diu que el PDeCAT trenca el pacte per «pressions»

El PSC d'Olot va assegurar ahir que el PDeCAT ha trencat el pacte de govern per «pressions externes» i va acusar l'alcalde, Josep Maria Corominas, de «faltar a la seva paraula». El portaveu dels socialistes a la ciutat, Josep Guix, va dir que estan «totalment en desacord» amb la decisió però va assegurar que, a partir d'ara, treballaran des de l'oposició pel bé la ciutat. Guix també va defensar la posició del seu partit a nivell local i va dir que continuaran sota les seves sigles. El socialista, a més, va remarcar que l'acord (rubricat amb CiU el 2015) establia que els temes que afectessin Olot es posarien per davant de «les ideologies de cada partit» i que, en temes de política general, es donaria llibertat de vot. Tot i això, va recordar que en les darreres setmanes han condemnat la «violència», els empresonaments i també el «més profund desacord amb l'aplicació del 155». I que tot plegat ho han fet per convicció (i no per mantenir l'acord) perquè «som partidaris del diàleg i la mediació».

Corominas va anunciar dijous el trencament al·legant que feia temps que se sentien «molt incòmodes» per la situació política i que la «complicitat» del PSOE i el PSC al 155 va fer decantar la balança. Posava punt a final a dos anys de mandat compartit.