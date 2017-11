Puigdemont està «disposat» a encapçalar la llista ciutadana

El president cessat Carles Puigdemont va assegurar que està disposat a encapçalar una llista unitària cívica com la que es va proposar a l'Ateneu Barcelonès. Puigdemont va dir que tothom té «el deure moral» de contribuir-hi. «Jo el tinc, m'identifico amb una idea d'aquestes característiques, que no va a buscar la legítima aspiració de cada partit sinó a protegir el bé superior en aquestes eleccions, que és la democràcia», va assegurar Puigdemont en una entrevista. «M'agradaria que fos el resultat de l'agregació de molta gent, també dels partits polítics, seria una bona notícia», va indicar Puigdemont, que va dir que «calen mesures excepcionals». «Seria una bona notícia i jo avanço la meva disposició a contribuir que sigui possible», va afegir.

«A mi m'agrada com a president, com a ciutadà, i fins i tot com a activista, demòcrata i sobiranista que entén que estem en un moment tan excepcional que calen mesures excepcionals», va assegurar en ser preguntat per la llista cívica. «Estic convençut que agrada a moltíssima gent», va dir.

Puigdemont va confirmar que es posarà en contacte amb els impulsors de la iniciativa per «conèixer-ne més detalls» i mostrar la seva disposició a formar-ne part. Preguntat sobre si voldria ser el número 1 de la llista, Puigdemont va asegurar: «Estic en disposició de ser-ho». Per Puigdemont, «tenint en compte tot el que ha passat, amb una part del govern a la presó, una part fora» i que hi ha «moltíssima gent» demanant un «front d'unitat», cal treballar per aquesta llista única i ciutadana. «Tots tenim el deure moral de poder-hi contribuir, jo el tinc, jo m'hi sento, m'identifico amb una idea d'aquestes característiques», va dir Puigdemont.

El president cessat va dir que la llista no aniria «a buscar la legítima aspiració de cada partit», sinó que serviria per «protegir el bé superior que s'ha de protegir en aquestes eleccions, la democràcia, la lluita contra el 155».

La campanya



Preguntat sobre si faria campanya des de l'exili belga, Puigdemont va remarcar que li agradaria poder fer «campanya des de la llibertat» i que els consellers que són a la presó també ho poguessin fer, ja que sense això les eleccions no tindran «la normalitat mínima exigible en un procés democràtic».

«Exigeixo que puguin recuperar la normalitat», va dir Puigdemont. «No només per fer campanya electoral, sinó perquè defensar la democràcia exigeix disposar d'un règim de llibertats bàsiques», va remarcar el president cessat. «Quina democràcia és aquesta que només passa perquè allò que pots expressar estigui d'acord amb el que pensa el govern? No, no, la democràcia és poder discrepar, i obertament, si cal», va indicar.

Crida a la participació avui



D'altra banda, Puigdemont va cridar a a participar en la concentració de demà, organitzada per les entitats sobiranistes, per expressar un «clam unitari, alt i clar» en defensa de les institucions catalanes i de l'excarceració dels exconsellers. Per a Puigdemont, suposa «una cita per expressar un clam unitari, alt i clar» a favor de la «llibertat i la democràcia», i per demanar que «tota la gent a la presó torni a casa».

Puigdemont va demanar en el seu missatge no deixar-se «intimidar» per aquells que volen «imposar la llei del 155» i «humiliar» les institucions catalanes, per a les quals va demanar «lluitar» de forma pacífica.