Unes 400 persones es manifesten a Girona per la unitat d´Espanya

Unes 400 persones es van manifestar ahir a Girona en defensa de la unitat d'Espanya i en contra del Govern destituït. Va ser una «marxa patriòtica» que va sortir des de la comandància de la Guàrdia Civil i es va desplaçar fins al barri de Vila-roja, conegut per haver-se declarat «territori espanyol». Tot plegat, entre la vigilància de la Policia Municipal de Girona i diverses unitats dels Mossos que van rebre constants crits en contra. Els concentrats també van reclamar la presó per a Carles Puigdemont i van felicitar els agents de la Guàrdia Civil que van sortir fora. La manifestació va transcórrer sense incidents i va acabar davant el col·legi electoral de Vila-roja, on els veïns van intervenir les urnes l'1 d'octubre i les van entregar a la Policia Nacional.

La concentració va començar passades les 11 del matí i va acabar unes tres hores i mitja després.

A l'inici, molts dels concentrats van aprofitar per fer-se fotos amb agents de la Guàrdia Civil, mentre els agraïen la seva feina. «Hem vingut a dir-los que no estan sols, que som molts els catalans que ens sentim espanyols i que ens tenen al seu costat», comentava en Pablo Rodríguez, veí de Girona.

Rodríguez reconeixia que no havia anat a moltes manifestacions però que «sortirà les vegades que calgui» per defensar la unitat d'Espanya. Amb ell coincidia la Manoli Rico, que assegurava que Catalunya «viu una dictadura» i demanava que es torni a la normalitat. Rico va recriminar l'actitud del Govern destituït i també va reclamar que «s'escolti la veu dels que no són independentistes». «Volem viure en una Catalunya integrada dins d'Espanya i no fora», va etzibar.

La manifestació a Barcelona era per als manifestants una «enganyifa» que «divideix la societat». En aquest sentit, una assistent, la Charo Alonso, reconeixia que seria «molt multitudinària» però posava en valor que ells ara han començat a sortir al carrer.