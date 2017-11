Detenen un grup organitzat que es dedicava al cultiu de marihuana i la venda de cocaïna

Efectius dels Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones, set homes i una dona, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i organització criminal, als quals es van intervenir més de 6.000 plantes de marihuana i diverses dosis de cocaïna.

Els agents van detenir entre el 2 i el 6 de novembre aquestes persones, d'entre 36 i 66 anys, totes de nacionalitat espanyola i veïnes de Terrassa, Viladecavalls i Vacarisses, després d'una investigació iniciada a finals del mes d'octubre passat, segons un comunicat que es va fer públic durant la jornada d'ahir. La policia va tenir coneixement de l'existència d'un «grup organitzat que es dedicava a la distribució de substàncies estupefaents per la comarca del Vallès Occidental» així com diferents dispositius d'investigació, que van acabar identificant els seus integrants, que disposaven de cinc pisos repartits entre les localitats de Terrassa, Vacarisses i Rubí, utilitzats per a cultius intensius de marihuana i distribució de cocaïna.



La troballa de la droga

El passat dia 2, els agents van entrar en un domicili de Terrassa on es van detenir a dues persones i es van trobar diverses bàscules de precisió, quinze paperines de cocaïna, tres grams de cocaïna en roca i divuit bossetes de marihuana preparades per a una imminent venda.

L'endemà, es va entrar en dos domicilis de Terrassa, en un dels quals van ser detinguts dues persones i es van decomissar diverses borses amb marihuana, petites quantitats de cocaïna i anabolitzants, i en l'altre es van intervenir 13.000 euros en bitllets fraccionats. Els agents que estaven a càrrec d'aquest operatiu, també van entrar en un pis de la localitat de Rubí, on van descobrir que «estava perfectament condicionat per efectuar un cultiu intensiu de marihuana, amb ventiladors i extractors, productes fitosanitaris i fins i tot, amb una zona d'assecat de cabdells».

També es van intervenir 200 testos amb tiges de marihuana i 200 plantes en una fase inicial de creixement, mentre que en una casa de Vacarisses es van localitzar unes 6.000 plantes de marihuana en diferents fases de creixement i es van efectuar dues detencions. La investigació va acabar el passat dia 6 amb la detenció, a Terrassa, de dues persones més que també formaven part d'aquesta mateixa organització.

Totes elles van passar a disposició judicial entre els dies 5 i 7 de novembre davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa, que va decretar-ne la llibertat amb càrrecs dels vuit detinguts.