Dolors Bassa serà la cap de llista d'ERC a Girona el 21-D i Roger Torrent anirà com a número 2

Dolors Bassa encapçalarà la llista d'ERC per Girona el 21-D. La consellera cessada, que es troba empresonada des del 3 de novembre, s'ha mostrat disposada a liderar la candidatura i la proposta ha estat aprovada per aclamació per tots els congressos comarcals d'ERC de la demarcació, va informar ahir el partit. El Consell Nacional d'ERC va ratificar ahir el nom i també el de l'alcalde de Sarrià i fins ara diputat al Parlament Roger Torrent com a número 2, mentre Anna Caula serà la tres. Tancarà la llista el llibreter i activista cultural Guillem Terribas.

El president de la Federació a les comarques gironines, David Mascort, es va mostrar orgullós de la proposta de llista. «Ens honora que la lideri la Dolors, amb tots els valors i dignitat que representa. La nostra consellera de Treball, Afers Socials i Famílies que està empresonada per, simplement, complir amb el mandat democràtic que els ciutadans van decidir a les urnes del 27-S i l'1 d'octubre», va dir.

Mascort va afegir que ara toca treballar amb totes les forces sobiranistes per fer «un front comú, coordinat i amb punts programàtics compartits que facin ben visible el front de defensa de les institucions, l'amnistia dels empresonats i la República. Ara el més important és seguir sumant des de la diversitat per aconseguir guanyar les eleccions del 21-D i derrotar l'Estat a les urnes».

Pel que fa al conjunt de la llista, els congressos comarcals han aprovat candidats, que anirien a les llistes, tot i que es desconeix en quin ordre aniran. Per ordre de més votats en cada comarca hi ha: Roger Torrent, Anna Caula, Àlex Barceló i Marta Casacuberta (Gironès); Agnès Fàbregas, Joan Fàbrega, Mercè Bosch i Joan Sabartés (Alt Empordà); Sergi Sabrià, Olga Palahí, Sílvia Romero i Joan Figueras (Baix Empordà); Lluís Amat, Anna Barnadas (Garrotxa); Francesc Castañer, Roser Masgrau (Pla de l'Estany); Jordi Orobitg, Ester Soms, Marta Contreras i Albert Sanz (la Selva); Carme Freixa i Sergi Albrich (Ripollès); i Elies Nova Ingles (Cerdanya).