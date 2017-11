«Fer un front unionista després del 21-D seria el suïcidi polític del PSC»

L'exalcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que seria un greu error que el PSC decidís afegir-se a un eventual bloc unionista després de les eleccions del 21 de desembre: "Això seria el suïcidi polític del PSC", ha dit en una entrevista a l'ACN. Ballart lamenta "l'acostament" que han fet els socialistes a aquest "front" liderat per dos partits que "van contra Catalunya" i assegura que en els propers comicis se sent "orfe" perquè hi ha un espai socialista i d'esquerres que "no el representa ningú". Ballart també lamenta el fitxatge de Ramon Espadaler pel PSC i diu que l'objectiu d'eixamplar l'espai polític no pot "pagar el preu" d'incorporar "una persona de dretes". Això, segons Ballart, demostra la "deriva ideològica" del PSC.

En aquest context, Ballart ha recomanat al PSC "tornar als valors fundacionals del 78" per tornar a expressar el pluralisme de la societat catalana: "Era un partit aglutinador i això s'ha trencat. Ja no té vocació de representar a la majoria de catalans que volen un referèndum legal i acordat".

De fet, l'exalcalde ha lamentat que els socialistes s'hagin "baixat del carro" del referèndum. "Si vols ser un parit central, majoritari i de govern t'has de posar al costat dels que et demanen poder votar", ha insistir. Per Ballart, el PSC ha perdut molts dels seus valors i no li sorprèn que altres com ell segueixin les mateixes passes.

L'exalcalde de Terrassa també ha criticat el viratge del PSOE en aquest sentit i diu que malgrat l'aposta inicial de Pedro Sánchez era "esperonadora", el líder dels socialistes espanyols, assegura, s'ha acabat sotmetent "a l'estratègia del PP per no perdre vots a la resta d'Espanya".

Sense opcions pel 21-D

Aquest "gir a la dreta" del PSC ha deixat Ballart "orfe" de cara als propers comicis del 21-D: "M'ho hauré de pensar molt i llegir bé tots els programes", assegura. Ballart es defineix com un "socialista sense carnet" i lamenta que aquest espai no el representi ningú actualment.

Amb tot, però, Ballart considera que les eleccions per elles mateixes "no resolen res" i creu que és imprescindible que hi hagi un "acord polític" per sortir de l'actual atzucac. "Si després de les eleccions hi ha un resultat similar a l'actual, què passarà?", es pregunta.

Segons l'exalcalde de Terrassa un dels possibles escenaris que es poden donar és que un resultat "important" de l'independentisme el 21-D doni força a una negociació amb l'estat espanyol per convocar un referèndum "en condicions". "No hem de caure en l'error de repetir el mateix", insisteix.

Una justícia "polititzada" i "sotmesa al PP"

Ballart també ha valorat la situació judicial que envolta el context polític català i lamenta la poca contundència del PSC a l'hora de condemnar l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium i de bona part del Govern: "És intolerable que persones innocents que expressen els seus anhels vagin a la presó".

L'exalcalde de Terrassa afirma que aquesta situació no es pot donar en "cap estat democràtic avançat" i deplora que el PSC preferís posar-se al costat del PP i de Cs en l'aplicació de l'article 155 de la constitució. "El PSC es va quedar curt perquè no és una decisió desproporcionada, és una injustícia molt gran".

En aquest sentit, Ballart denuncia que existeix una "connivència" clara entre el poder judicial i el poder polític i desconfia de la independència judicial: "Hi ha una justícia sotmesa a l'estratègia del PP", ha etzibat.

"Feia polítiques d'esquerres i no hem recolzaven"

L'exalcalde també ha reflexionat al voltant dels motius de la seva marxa del partit. Assegura que el context polític nacional ha estat "la gota" que ha fet vessar el got, malgrat Ballart ja "feia mesos que havia desconnectat mentalment del PSC". La seva marxa, diu, era "irremeiable" i s'hagués acabat produint, com a tard, a final del mandat.

Ballart detalla que va trobar a faltar el suport de la cúpula del PSC a l'hora d'impulsar la municipalirzació de l'aigua o la implantació de sancions als bancs que tinguessin habitatges buits: "La cúpula estava en connivència amb els poders econòmics. Vaig desconnectat perquè feia polítiques d'esquerres i no hem recolzaven".