Junqueras liderarà la llista d´Esquerra i ho farà acompanyat dels exconsellers a la presó

El vicepresident cessat Oriol Junqueras encapçalarà la llista d'ERC a les eleccions del 21-D, que inclourà altres exconsellers a la presó o que són a Brussel·les. El Consell Nacional va aprovar els noms de la llista provisional, que encara podria patir modificacions fins divendres que ve per incloure independents o altres incorporacions, i a falta de concretar quina posició ocuparan els dirigents de Demòcrates, d'Avancem o Mes.

A més de Junqueras, Marta Rovira serà la número dos. Els consellers cessats i que són a la presó Raül Romeva, Carles Mundó i Toni Comín seran els 3, 5 i 7, respectivament, mentre que el politòleg Ramon Cotarelo tancarà la llista d'ERC en el número 85. L'altra exconsellera, Meritxell Serret, serà la número 1 per Lleida.

En canvi, Carme Forcadell i Anna Simó molt probablement no aniran a les llistes per la seva estratègia de defensa en la causa que tenen oberta al Suprem.



Tots a les llistes, «per dignitat»

La secretària general del partit, Marta Rovira, va assegurar que les llistes d'ERC «han de reflectir el país que representen el millor possible, tal com ens va ensenyar l'Oriol Junqueras, amb transversalitat, generositat, i pluralitat».

Sobre la incorporació a les llistes de consellers presos o a Brussel·les, Rovira va afirmar que són a les llistes «per dignitat». «Tots són a la nostra candidatura i qui voti aquesta llista votarà per posar fi a la repressió política, també per posar fi al 155, a la dictadura de la imposició i per retornar els instruments d'aquest país a mans dels ciutadans d'aquest país arrencant-les de les mans del PP».