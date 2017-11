Lupiáñez: «Marxo per coherència i respecte»

L'alcalde de Blanes des del juny del 2015, Miquel Lupiáñez, i militant del PSC des de fa més de 20 anys, va explicar ahir en roda de premsa els motius que l'han portat a estripar el carnet del PSC i a renunciar al càrrec, tal com va traslladar divendres en una assemblea a la militància i va avançar Diari de Girona.

Lupiáñez va enviar la seva carta de renúncia com a membre del PSC el 2 de novembre, exposant, entre altres motius, el seu rebuig, a la postura oficial del PSC sobre el 155. En un comunicat, l'Ajuntament va explicar el contingut de la missiva, enviada a la tinent d'alcalde i primera secretària del PSC a Blanes, Pepa Celaya, on l'alcalde relatava que, en una decisó «difícil i molt meditada des de fa uns mesos», deixava el PSC. «El detonant ha estat la posició del partit respecte a la relació entre Catalunya i l'Estat (...) Estic totalment en desacord en com el PSC ha encarat el sobiranisme català en els últims mesos. Alhora, divergeixo substancialment de l'opinió de l'executiva local i també de la Federació de Girona», explicava a Celaya. Tot seguit, retreia al PSC que no ha treballat per disminuir la desafecció d'Espanya cap a Catalunya i afirmava que el referèndum de l'1-O havia d'haver estat una prova de llibertat democràtica i no una il·legalitat, i entenia que hagués estat molt més coherent pel PSC –que sempre havia apostat pel dret a decidir- treballar per fer un referèndum acordat abans que donar suport al PP i Cs.

Una altra raó han estat les càrregues policials de l'1-O. «Com a demòcrata d'esquerres, esperava que el PSC demanés dimissions davant de la violència desproporcionada de l'1 d'octubre». També les càrregues «contra civils pacífics m'han recordat altres temps, temps de dictadura i repressió», va dir. També ha deplorat que el PSC hagi donat suport de facto a les actuacions de l'Estat i criticat els empresonaments dels «Jordis».

Sobre la renúncia al càrrec, ho fa per «coherència i respecte envers el partit que va guanyar les municipals del 2015». Inicialment tenia previst demanar que els membres de l'assemblea decidissin si marxava o es quedava com a alcalde no adscrit per buscar possibles majories que milloressin la governabilitat, però la direcció del PSC s'hi oposava frontalment.



El relleu a l'alcaldia

Aquest dilluns hi haurà una Junta de Portaveus i es convocarà un ple extraordinari el dia 17 per oficialitzar la renúncia al seu càrrec. Llavors, Celaya, número 2 del PSC, la llista més votada, passarà a ser alcaldessa accidental i s'obrirà un període per parlar amb tots els grups i intentar formar una nova majoria. En una data per determinar -que podria ser el dia 30 o l'1 de desembre-, es convocarà un segon ple extraordinari de presa de possessió del nou alcalde.

A més, s'haurà d'incorporar el regidor que substituirà Lupiáñez. Seguint la llista, les següents persones són Ascensión Campayo, Jordi Blai, i Antònia Coll.